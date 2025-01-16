快訊

謝金燕兒子身世引熱議 女星心疼揭內幕：她懷孕時非常節儉

輝達可能在台中設廠？黃仁勳鬆口了「很多好提案」

詩人李魁賢辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

中央社／ 台北16日電
詩人李魁賢詩人李魁賢昨（15）日清晨於台北辭世，享壽87歲。圖／國立台灣文學館提供
詩人李魁賢詩人李魁賢昨（15）日清晨於台北辭世，享壽87歲。圖／國立台灣文學館提供

詩人、文化評論家李魁賢昨日清晨於台北辭世，享壽87歲。文化部長李遠聞訊表達不捨與哀悼，文化部將呈請總統明令褒揚。

根據文化部發布新聞稿，李遠表示，李魁賢是他印象中得過國內外最多文學獎的詩人之一，也是作品被翻譯成最多國文字的作家之一，李魁賢喜歡發明東西、申請專利，更是作家中少見。

李遠說，和李魁賢在一起，總能聆聽到各式各樣的故事和見解，是個很有趣的人；李魁賢也是文學界的意見領袖，很早就用作品反映了台灣社會和土地，是台灣文學界的先行者和提倡者。

李魁賢1937年出生於台北太平町（今台北市大同區涼州街），台北工專化工科畢業。曾任名流企業公司總經理、台灣國際專利法律事務所專利工程師、台灣省發明人協會常務理事、國立中正大學台文所兼任教授、中國新詩學會首屆常務理事、台灣筆會會長、國際詩人學會創始會員、國家文化藝術基金會董事長等。

李魁賢一生獲獎無數，獲頒重要獎項包含國家文藝獎、行政院文化獎、義大利藝術大學文學獎傑出獎、美國愛因斯坦國際學術基金會和平銅牌獎、巫永福評論獎、韓國亞洲詩人貢獻獎、賴和文學獎、台灣新文學貢獻獎、吳三連獎新詩獎、印度國際詩人亞洲之星獎等多項殊榮。

李魁賢曾於2001、2003與2006年3度被印度國際詩人團體提名為諾貝爾文學獎候選人。詩作被翻譯為日本、韓國、加拿大、紐西蘭、荷蘭、南斯拉夫、羅馬尼亞、印度、希臘、美國、西班牙、蒙古等各國語言。

李魁賢就讀淡水初中時在「野風」雜誌第54期（1953）發表了第1首詩〈櫻花〉，後續亦在「野風」及其他詩刊發表詩作。1956年加入紀弦主導的「現代派」，1963年出版第1本詩集「靈骨塔及其他」，翌年加入「笠詩社」，勤奮寫詩與發表。

李魁賢立足台灣，同時放眼世界，文化部表示，李魁賢一生致力國際詩壇交流，提攜後輩，他的作品及為人處世，都讓台灣藉由文學走向世界舞台。

台灣文學 文化部 詩人

延伸閱讀

詩人李魁賢87歲辭世 主張「詩人是天生的在野代言人」

詩人李魁賢過世 享壽87歲

人間國寶再添1人！陳嬿朱傳承南管成使命 李遠頒授認定證書

文化幣都被轉賣掉了？ 文化部長李遠：花用率96%

相關新聞

詩人李魁賢辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

詩人、文化評論家李魁賢昨日清晨於台北辭世，享壽87歲。文化部長李遠聞訊表達不捨與哀悼，文化部將呈請總統明令褒揚

立委半夜被婆婆「這句話」嚇醒 籲盡快檢討失智綱領

台灣失智症協會服務中心今天正式開幕，整合先前散落的據點，也加強照顧者支持系統，尤其對資源相對稀缺的年輕型失智症患者，除了有認知團體，還有職場輔導、照顧者支持、青少年子女支持團體等，也呼應失智政策綱領3.0計畫納入的社區共融、個案復健賦能、照顧者信任環境的營造等。

「不會讓司法部黨派化、武器化」 曾訪台的川普司法部長這麼宣示

美國總統當選人川普提名的司法部長邦迪(Pam Bondi)在國會聽證會上宣示：「不會讓司法部黨派化、武器化」，邦迪過去擔...

農曆年前捐585包白米給小學 藍委盼開啟善的循環

國民黨立委張智倫攜手中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台北市會計師公會，今日於新北市中和區興南國小舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米活動，宣布捐贈585包（2.5公斤裝）白米給中和區10所小學。張智倫表示，希望促成「善的循環」，鼓勵受幫助學童成為「溫暖的人」。

拜登宣布以哈達成停火協議 川普上任前1天生效

在美國候任總統川普即將上任之際，總統拜登宣布，以色列與哈瑪斯於15日達成停火協議，將自當地時間19日開始生效，結束長達15個月的戰爭。此舉可說呼應川普先前威脅，他曾嗆聲哈瑪斯，若沒有在1月20日美國總統宣誓就職典禮前停火，將付出慘重代價。

【專家之眼】台灣排34？遠見雜誌1450？為者敗之

2025年1月8日，遠見雜誌發表一篇題為「2024全球最多遊客的國家出爐！台灣排名第34」的文章，文章說：「根據數據公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。