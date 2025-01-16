詩人李魁賢辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

詩人、文化評論家李魁賢昨日清晨於台北辭世，享壽87歲。文化部長李遠聞訊表達不捨與哀悼，文化部將呈請總統明令褒揚。

根據文化部發布新聞稿，李遠表示，李魁賢是他印象中得過國內外最多文學獎的詩人之一，也是作品被翻譯成最多國文字的作家之一，李魁賢喜歡發明東西、申請專利，更是作家中少見。

李遠說，和李魁賢在一起，總能聆聽到各式各樣的故事和見解，是個很有趣的人；李魁賢也是文學界的意見領袖，很早就用作品反映了台灣社會和土地，是台灣文學界的先行者和提倡者。

李魁賢1937年出生於台北太平町（今台北市大同區涼州街），台北工專化工科畢業。曾任名流企業公司總經理、台灣國際專利法律事務所專利工程師、台灣省發明人協會常務理事、國立中正大學台文所兼任教授、中國新詩學會首屆常務理事、台灣筆會會長、國際詩人學會創始會員、國家文化藝術基金會董事長等。

李魁賢一生獲獎無數，獲頒重要獎項包含國家文藝獎、行政院文化獎、義大利藝術大學文學獎傑出獎、美國愛因斯坦國際學術基金會和平銅牌獎、巫永福評論獎、韓國亞洲詩人貢獻獎、賴和文學獎、台灣新文學貢獻獎、吳三連獎新詩獎、印度國際詩人亞洲之星獎等多項殊榮。

李魁賢曾於2001、2003與2006年3度被印度國際詩人團體提名為諾貝爾文學獎候選人。詩作被翻譯為日本、韓國、加拿大、紐西蘭、荷蘭、南斯拉夫、羅馬尼亞、印度、希臘、美國、西班牙、蒙古等各國語言。

李魁賢就讀淡水初中時在「野風」雜誌第54期（1953）發表了第1首詩〈櫻花〉，後續亦在「野風」及其他詩刊發表詩作。1956年加入紀弦主導的「現代派」，1963年出版第1本詩集「靈骨塔及其他」，翌年加入「笠詩社」，勤奮寫詩與發表。

李魁賢立足台灣，同時放眼世界，文化部表示，李魁賢一生致力國際詩壇交流，提攜後輩，他的作品及為人處世，都讓台灣藉由文學走向世界舞台。