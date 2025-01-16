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「不會讓司法部黨派化、武器化」 曾訪台的川普司法部長這麼宣示

聯合報／ 記者蕭白雪/台北即時報導
美國總統當選人川普提名的司法部長邦迪(左三)曾於2015年訪台，並到新竹地檢署參訪交流。圖片來源/讀者提供
美國總統當選人川普提名的司法部長邦迪(左三)曾於2015年訪台，並到新竹地檢署參訪交流。圖片來源/讀者提供

美國總統當選人川普提名的司法部長邦迪(Pam Bondi)在國會聽證會上宣示：「不會讓司法部黨派化、武器化」，邦迪過去擔任佛羅里達州檢察長時曾訪台，還到新竹地檢署交流，當時負責對一群美國州檢察長簡報的檢察官陳瑞仁，如今看到邦迪在國會上的發言，非常有感。

司法該不該成為執政黨攻擊政敵的武器，近來在台灣與美國都是熱門話題，川普過去幾年遭到檢方追查他多項官司，川普都指控是遭政治迫害，他當選後曾多次表示，在第二任期內，會利用檢察權追訴政敵。

川普提名曾擔任佛羅里達州檢察長的邦迪出任司法部長，邦迪15日在國會聽證會上宣示，如果她確認接掌司法部長，司法部不會黨派化、武器化（The partisanship, the weaponization will be gone），美國須有套符合所有人的司法正義（America must have one tier of justice for all）。

邦迪曾在2015年馬政府時期，隨全美州檢察長協會訪問團來台，除拜會當時的法務部長羅瑩雪外，包括邦迪在內六位美國的州檢察長還曾造訪新竹地檢署，由當年正好在新竹地檢署任職的檢察官陳瑞仁進行簡報。

已經退休的陳瑞仁看到邦迪在國會聽證會上的說辭，回想當年還未爆發中美科技戰，美方檢察官也還未注意到新竹科學園區的核心技術問題， 他藉由竹檢偵辦一起盜伐森林的案件，介紹台灣的山林之美。

由於國內最近檢察體系偵辦政治人物案件，仍頻被質疑是執政黨透過檢察體系打擊政敵，陳瑞仁看到邦迪在國會上的談話也特別有感，更想起10年前與邦迪互動的往事。

陳瑞仁檢察官(左一)與邦迪(中)在新竹地檢署交流檢察業務。 圖片來源/讀者提供
陳瑞仁檢察官(左一)與邦迪(中)在新竹地檢署交流檢察業務。 圖片來源/讀者提供
美國總統當選人川普提名的司法部長邦迪(右二)曾於2015年訪台，並到新竹地檢署參訪交流。圖片來源/讀者提供
美國總統當選人川普提名的司法部長邦迪(右二)曾於2015年訪台，並到新竹地檢署參訪交流。圖片來源/讀者提供

司法 美國 邦迪

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