「不會讓司法部黨派化、武器化」 曾訪台的川普司法部長這麼宣示

美國總統當選人川普提名的司法部長邦迪(Pam Bondi)在國會聽證會上宣示:「不會讓司法部黨派化、武器化」,邦迪過去擔任佛羅里達州檢察長時曾訪台,還到新竹地檢署交流,當時負責對一群美國州檢察長簡報的檢察官陳瑞仁,如今看到邦迪在國會上的發言,非常有感。

司法該不該成為執政黨攻擊政敵的武器,近來在台灣與美國都是熱門話題,川普過去幾年遭到檢方追查他多項官司,川普都指控是遭政治迫害,他當選後曾多次表示,在第二任期內,會利用檢察權追訴政敵。

川普提名曾擔任佛羅里達州檢察長的邦迪出任司法部長,邦迪15日在國會聽證會上宣示,如果她確認接掌司法部長,司法部不會黨派化、武器化(The partisanship, the weaponization will be gone),美國須有套符合所有人的司法正義(America must have one tier of justice for all)。

邦迪曾在2015年馬政府時期,隨全美州檢察長協會訪問團來台,除拜會當時的法務部長羅瑩雪外,包括邦迪在內六位美國的州檢察長還曾造訪新竹地檢署,由當年正好在新竹地檢署任職的檢察官陳瑞仁進行簡報。

已經退休的陳瑞仁看到邦迪在國會聽證會上的說辭,回想當年還未爆發中美科技戰,美方檢察官也還未注意到新竹科學園區的核心技術問題, 他藉由竹檢偵辦一起盜伐森林的案件,介紹台灣的山林之美。