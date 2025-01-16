農曆年前捐585包白米給小學 藍委盼開啟善的循環

國民黨立委張智倫攜手中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台北市會計師公會，今日於新北市中和區興南國小舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米活動，宣布捐贈585包（2.5公斤裝）白米給中和區10所小學。張智倫表示，希望促成「善的循環」，鼓勵受幫助學童成為「溫暖的人」。

張智倫說，只要幫得上忙，絕對義不容辭。趕在年前捐贈總計585包白米，給錦和、景新、秀山、永平、積穗、自強、光復、興南、復興及中和國小等10所國小，期盼溫暖需要幫助的家庭，讓孩子們吃得飽、長得快，也能減輕家長的經濟負擔。

張智倫表示，自己長期媒合地方公益團體、組織及企業，積極推動公益活動，此次希望透過贈米活動拋磚引玉，鼓勵更多人加入做公益行列，促成「善的循環」，送愛到社會每個角落。歡迎更多單位及團體，發揮自身的影響力，共同讓台灣社會更加美好。

張智倫也說，尤其是家境弱勢及特教班的孩子，更需要中央、地方攜手照顧，未來在立法院，絕對會持續倡議有益教育的法案，督促政府優化教育環境，也期望孩子們未來進入社會、有能力之後，成為一位「溫暖的人」，把善心傳遞下去。