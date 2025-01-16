快訊

謝世謙猝逝…疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

謝國樑明親自出席四接環評會議 不由副手代打

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑將親自出席四接環評初審會議，表達反對立場。 圖／聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑將親自出席四接環評初審會議，表達反對立場。 圖／聯合報系資料照片

基隆市政府今午宣布，市長謝國樑明天將出席「四接環評初審會議。謝前天原本對外表示，將由副市長邱佩琳代表他出席會議，昨天又說市府需要一天時間凝聚意見，市府今午宣布他將出席初審會議。

基隆市政府副發言人曾冠誠中午表示，為完整表達民意，並符合各方期待，謝國樑確認將出席17日舉行的四接環評會議。連日來各界民意，市府都聽到了，市府各相關局處也已彙整出市府基本立場，不因任何人出席或不出席而有所不同。

曾冠誠說，為了符合相關主流媒體及民意之期待，更準確傳遞基層心聲，表達市府對四接環評的重視，謝國樑已決定將親自出席環評會議，盼中央能回應民意，符合基隆市民的期待。

協和電廠 台電 四接 基隆 基隆港 環評 謝國樑

延伸閱讀

肯定謝國樑出席環評會議 王醒之：盼他全程戰到尾

基隆希望學苑烘焙班結業 助特教生高中畢業探索職業

基隆希望學苑烘焙班結業 特教生學員期待再開辦

不出席四接環評轉彎？ 謝國樑：還需1天凝聚意見再決定

相關新聞

四接明再闖環評 彭啓明重申：環境部不是經濟部小弟

台電第四天然氣接收站環評第6次初審將於明天舉行，環境部長彭啓明表示，四接環評確實存在爭議，環境部不會在通過與否上預設立場，對這次的審查，並不希望受到民粹或政治的干擾，也承諾盡可能讓更多專業人士參與審查機制，「環境部不是經濟部的小弟。」

謝國樑明親自出席四接環評會議 不由副手代打

基隆市政府今午宣布，市長謝國樑明天將出席「四接」環評初審會議。謝前天原本對外表示，將由副市長邱佩琳代表他出席會議，昨天又說市府需要一天時間凝聚意見，市府今午宣布他將出席初審會議。

台電不願四接延宕 反對委員：協和外海不適合設LNG港

第6次四接環評初審將於明天登場，台電今也大動作召開記者會，台電董事長曾文生表示，假如四接環評延宕就得付出供電穩定的代價。...

四接環評審議明登場 曾文生：台灣需要供電穩定與韌性

四接環評審議明天即將登場，台電今天舉行協和改建調查研究專家團隊記者會，邀請多位學者專家，針對環保、操船安全等方面為台電背...

肯定謝國樑出席環評會議 王醒之：盼他全程戰到尾

基隆市政府今午宣布，市長謝國樑明天將出席「四接」環評初審會議。守護外木山行動小組召集人王醒之肯定謝的決定，希望謝不只出席，還能夠全程「戰」到尾。AI產業要的是綠電，協和電廠應直接轉型為再生能源或地熱電廠，讓基隆成為「綠電之都」。

四接操船模擬爆台電自行調降參數 環團：讓人無法信服

台電第四天然氣接收站環評初審將於明天再度召開，近期各界矚目。守護外木山行動小組今天表示，台電委託海大重做操船模擬試驗，但台電卻把示性風速從每秒12米調降為10米，同時也調降了相應的流速、波高等，最後得到所謂安全的結果，整份操船模擬試驗的設計難以服人，要求四接案應暫緩或退回。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。