謝國樑明親自出席四接環評會議 不由副手代打

基隆市政府今午宣布，市長謝國樑明天將出席「四接」環評初審會議。謝前天原本對外表示，將由副市長邱佩琳代表他出席會議，昨天又說市府需要一天時間凝聚意見，市府今午宣布他將出席初審會議。

基隆市政府副發言人曾冠誠中午表示，為完整表達民意，並符合各方期待，謝國樑確認將出席17日舉行的四接環評會議。連日來各界民意，市府都聽到了，市府各相關局處也已彙整出市府基本立場，不因任何人出席或不出席而有所不同。

曾冠誠說，為了符合相關主流媒體及民意之期待，更準確傳遞基層心聲，表達市府對四接環評的重視，謝國樑已決定將親自出席環評會議，盼中央能回應民意，符合基隆市民的期待。