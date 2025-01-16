【專家之眼】台灣排34？遠見雜誌1450？為者敗之

2025年1月8日，遠見雜誌發表一篇題為「2024全球最多遊客的國家出爐！台灣排名第34」的文章，文章說：「根據數據公司Data Pandas的統計，它羅列了2024年遊客造訪人數最多的10大國家，…。而台灣在這份榜單中排名第34…...。觀光人次在台灣後面幾個觀光大國，包含瑞士（Switzerland）排名第35、埃及（Egypt）排名第36、澳洲（Australia）排名第39」，言下之意，台灣政府好棒棒，連瑞士政府都比不上，這是不是一篇1450的報導呢？

如果不查來源，很可能就誤信了遠見雜誌，畢竟我一直相信遠見。

2024年，台灣的國際旅客人次，真的是世界排名第34嗎？我們按圖索驥。根據遠見雜誌的說法，它是根據數據公司Data Pandas，於是，傻傻的我就去了該數據公司，得到的結果，在Most Visited Countries一欄，台灣確實名列34，問題是，它同時也寫了遊客人次為1190萬，而我們知道：其一，2024年，來台旅客人次不可能是1190萬（根據交通部觀光署，2024年1-11月，總旅客才695萬人次）；其次，1190萬人次是2019年的數據，而非2024年。因此，該數據公司的數據有誤。問題來了，這樣的錯誤是疏忽還是蓄意的呢？這才是本文試圖揭開的面紗。

Data Pandas所說的1190萬人，該數據是從哪裡來的？有三種可能。第一種，該數據公司被收買了，不管是被誰收買；第二個可能，台灣的執政黨，以假數據提供給該公司，而該公司不查，直接引用；第三種可能，該公司非蓄意的引用了假數據，當然，這種可能性很小。不過，不管是哪一種，該數據公司的可靠性，顯然要打折。

更有問題的是遠見雜誌。當Data Pandas公佈台灣的國際旅客數據之後，遠見雜誌便加以報導，難道遠見雜誌不知道台灣觀光慘淡？難道不需要查核該數據的真實性，就可以大幅報導？根據遠見雜誌的自我期許：「遠見雜誌每日報導世界趨勢，深入分析國際政經、產業脈動、商業洞察、前瞻科技、社會文化，是台灣以及華人社會『前進的動力』」，遠見雜誌自稱「深入分析」、「商業洞察」，既然如此，怎麼可能寫出「台灣在這份榜單中排名第34…...。觀光人次在台灣後面幾個觀光大國，包含瑞士（Switzerland）排名第35、埃及（Egypt）排名第36、澳洲（Australia）排名第39」這樣有誤導性的報導？

而事實是，如果採用真實數據，也就是說，根據目前為止，台灣政府所公佈的最新數據，台灣在2024年的旅客總人次，不是1190萬，而是785萬（假設2024年12月份有90萬旅客來台，目前該數字尚未公布），在這樣的數據之下，台灣名列世界第44，排在阿根廷740萬之前，排在第43名菲律賓830萬之後，當然，也排在瑞士、埃及、澳洲之後。

其實，國旅此時表現不佳，固然讓人頭痛，然而，更大的問題是在數據造假。以人來講，前面就是能力問題，後面就是人品問題，而人品問題才是大問題，一個不可靠的人，他除了害你之外，還能做什麼？

老子說：「為者敗之」，這句話值得所有人記住。只不過，可能所有人都誤解了這句話的真意。有「博導的博導」（博士生導師）之稱的陳鼓應、任繼愈是怎麼解釋這句話的呢？前中國國家圖書館館長任繼愈說：「誰強作，誰就把事做壞」，前台大教授陳鼓應則解釋為「出於強力的，一定會失敗」，他們的解釋對嗎？我以為，老子是指「虛偽，（終將）敗露」，不管是什麼事，也不管是什麼時候敗露，可能是下一秒，也可能在死後500年。有人說，死後不就沒事了嗎？這世界上有這麼便宜的事嗎？虛偽終將淪為笑柄，看一看國內炒得正熱的政治人物便知道。

專業、有形象、信譽良好的雜誌，卻大幅報導有問題的數據，是怎麼回事？在這個年代，要說不是1450，恐怕很難讓人相信。