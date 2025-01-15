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政院核定 氣象署長由呂國臣升任

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院核定，交通部中央氣象署長由副署長呂國臣陞任。新任中央氣象署呂署長，現年62歲，國立臺灣大學大氣科學系博士，歷任本部原中央氣象局氣象預報中心課長、簡任技正、副主任、主任及中央氣象署副署長等職務。

呂國臣在氣象預報中心服務期間，參與第一線災害天氣預警訊息發布，並負責氣象科研的技術創新開發；擔任副署長期間，協助推動政務，促進產官學界合作，共創國人優質氣象服務。資歷完整，學驗俱豐。

交通部指出，為因應極端氣候，積極推動減碳及提升氣象預警效能，呂國臣對於氣象預報業務非常嫻熟，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維發展氣象預報技術，提供專業及時氣象預警預判資訊。

交通部 氣象局

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