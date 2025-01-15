政院核定 氣象署長由呂國臣升任

既是對手也是朋友？國民黨立委謝龍介貼上賴清德總統的春聯，表示還是他跟賴清德最好，賴的子弟兵都在貼「台灣尚勇」春聯，沒人要貼賴清德的，喊話賴要加油，雖然總統當得馬馬虎虎而已，當家不鬧事，在野就好協助。

2025-01-15 14:02