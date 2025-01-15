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語言搭建與世界渠道 德國女婿張君德樂當新台灣人

中央社／ 台北15日電
精通中英德3國語言、來自德國的張君德（圖）在2024年底正式獲得中華民國身分證，他在接受中央社專訪時興奮用台語喊話：「我是新台灣人，是家己人了」，2026年絕對會記得去投票。中央社
精通中英德3國語言、來自德國的張君德（圖）在2024年底正式獲得中華民國身分證，他在接受中央社專訪時興奮用台語喊話：「我是新台灣人，是家己人了」，2026年絕對會記得去投票。中央社

無論國際書展、農業參訪團還是轉型正義研討會，總能看到一頭捲髮的中德口譯專家張君德身影，身分從德國留學生、台灣女婿到新台灣人，張君德持續透過語言搭建台灣與世界渠道。

「我第一次來到台灣，是戒嚴末期的台灣喔！」精通中英德三語、來自德國的張君德（GünterWhittome）開心分享，秀出1985年在輔仁大學學中文時到野柳的觀光照。

讓他更難忘的是，留長髮外籍人士入境前會被建議剪髮，否則會對台灣青年有「不良影響」，到書店翻閱黨外書籍也得關注是否有便衣警察在周遭，「從過去獨裁政權到現在成為東亞民主燈塔，是很大的轉變也是漫長的過程。」

定居台灣超過20年後，食衣住行對張君德早已零障礙，連台語都難不倒。他笑說，在有「台北之胃」稱號的建成圓環拆除前，曾被帶去挑戰吃蚵仔煎，美味到連嗑了3份，「消息傳到廚房後，廚師還滿臉笑容地走出來和我打招呼」，目前只有「芫荽（香菜）」還是罩門。

提及初次中文接觸契機，張君德分享，是高中第2外語老師無心插柳之舉。想學中文的西班牙語老師或許出於教學相長念頭，邀請班上幾名對語言感興趣的同學、每週中午額外的課外分享，而他就是其中一員。

學著、學著便勾起張君德對中文興趣，甚至還自行找中德字典、教材學習，大學時更報考漢學系，現在回想也忍不住驚呼：「如果當初老師是學印度語或阿拉伯語，或許我就不在這裡了。很多人走向某個行業、做某件事都是一個偶然和契機。」

不過真正會牽起與台灣的紅線，還是太太、輔仁大學博物館學研究所所長張省卿功勞。張君德笑說，首次造訪台灣時就認識了「女友」，連碩士論文都是研究「228事件」。後來太太在德國完成博士學位、準備回台灣任教時，張君德決定跟著她返台從事中德翻譯工作。

細數在台灣的專業中德翻譯人才，張君德坦言，雖然筆譯工作者有一定規模，但能擔任逐步、甚至同步口譯者不到一個手掌。因此各種類型領域的翻譯工作都會找上他，意外開啟他的多元視角與旅程。

光是2024下半年，張君德就隨著228國家紀念館、農業部農村、探討循環經濟及歐盟一般資料保護規則（GDPR）參訪團，數度到德國交流。

在柏林雷寧廣場劇院「人民公敵」舞台劇去年10月在台中演出時，張君德還得上台兼當「演員」協助劇團與觀眾對話，「如果不是在台灣擔任這份工作，我不可能會與德國有名的作家、藝術家見面合作，甚至到沒去過的德國農村探訪。」

張君德也期盼在台灣的中德翻譯人才庫能持續增加，「台灣需要更多人扮演這樣的角色」，在正式承認台灣的國家並不多的處境下，國際關係、民間交流對台灣更加重要，他也很樂意把多年經驗分享給年輕朋友。

採訪結束前，張君德特別從皮包裡拿出東西獻寶，是去年12月底剛收到的身分證，受惠殊勳歸化條件，有特殊貢獻者或高級專業人才歸化不用喪失原有國籍，讓他興奮用台語炫耀「我是新台灣人，是家己人了」，2026年絕對會記得去投票。

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