地方氣候變遷調適執行方案 環境部最快春節前核定

環境部表示，地方氣候變遷調適執行方案（112-115年）初稿，上週已經邀請各部會討論並達成共識，預計將於農曆年前核定，期望核定後各地方能盡速執行。

「國家氣候變遷調適行動計畫（112-115年）」於112年10月4日經行政院核定，地方政府應於1年內完成訂修氣候變遷調適執行方案。

環境部氣候變遷署去年初邀集專家學者、16部會機關與22個直轄市、縣（市）政府相關局處單位合計300餘人參與調適工作研商交流會，協助地方推動調適執行方案。

氣候署說明，所謂的氣候調適，在實務面向須多元考量，諸如海岸溢淹、生態保育、養殖產業、光電開發等，並透過利害關係人參與式規劃的方式，凝聚可能的調適應對策略。

氣候署表示，22縣市的調適執行方案初稿皆完成，上週也已經邀請各部會進一步檢視，經討論大致上已達一定共識，現在正在進行最後行政程序，預計最快農曆年前就會發布核定正式版的地方調適執行方案。

氣候署強調，核定後最主要是希望各地方盡速執行，由於這也是地方首次提出自己的調適執行方案，可能不是這麼圓滿，但透過實際操作後希望能建立一些準則，也增加細致的風險評估。

以台北市為例，特地強調引導土地利用適宜性，提升都市熱島調適能力，擬建立高溫預警機制，加強極端氣溫預防及調適；降低洪氾泛旱災救災成本，營造都市綠覆及宜居環境等。

高雄市則包含積極開發多元水源，並落實營造民生產業節水，以強化整體供水穩定性；針對海岸與海洋制定海岸防護管理計畫，並規劃長期海洋環境監測調查及緊急災害應變防救等。