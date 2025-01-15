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學校食用台灣水果日本縣市擴增 估品項可達5種

中央社／ 台北15日電

農業部今天頒獎感謝39個企業、團體去年協助穩定產銷。次長胡忠一表示，有3家來自外國，其中日本學校食用台灣水果將擴增數個縣響應，品項可增火龍果、芒果、文旦等達5種。

農業部農糧署舉辦「113年農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體頒獎表揚活動」，由農糧署署長姚士源、主秘陳啓榮頒獎。

胡忠一指出，台灣農業面對氣候變遷、國際貿易不確定性等挑戰，須與民間合作，為感謝協力的企業、團體，分為4大類，逐一從去年協助政府的名單中，評選出39家頒獎致謝，當中有3家不是國內企業或團體，連外國人都來參與，期盼更多企業、團體共襄盛舉。

深耕日本學校午餐食用台灣水果多年的胡忠一並說，「企業團購類」，除有玉山商業銀行、台灣肥料等企業、團體，在盛產季節大量採購穩定產銷，社團法人台北市文化探索協會並輔導餐廳業者使用有機農產品，轉型為綠餐廳。

他還說，日本笠間台灣辦事處媒合日本茨城縣及當地多個市町學校午餐食用與推廣台灣水果，效應已經擴增，除了今年會有2萬名學生將食用1萬顆台灣芒果，包含群馬縣、長野縣、岐阜縣、四國的愛媛縣、九州的熊本縣等也接洽想跟進，水果品項估計可有5種，包含香蕉、鳳梨、芒果、紅龍果及文旦。

另外3類獎項部分，「產銷調節類」是協助農民導入產銷履歷、有機驗證或友善環境耕作，並搭配冷鏈技術，計有10家獲獎，包含嘉義市的保證責任台灣區昕田青果運銷合作社、雲林縣嘉東合作農場、雲林縣新湖合作農場、嘉義市嘉全果菜生產合作社、高雄市加洲果菜運銷合作社等。

其次是拓展銷售部分，運用自身的通路協助銷售產銷履歷、有機農產品，並規劃主題活動銷售。計有13家，包含台灣無印良品、中華郵政、中華民國果菜合作社聯合社、家福、全聯、遠百、大潤發、統一超商、新北市板橋區農會、大嘴水果、新東陽、花蓮縣吉安鄉農會，以及里仁等。

再者是加工加值部分，可延長農產銷售壽命、增加價值，獲獎者計9家，包含達美樂披薩、台灣優格餅乾學院、樂檸鮮事、喜生食品、愛之味、佳麗果物、如記食品、宜蘭食品工業、美元蜜餞食品等。

日本 水果 產銷履歷

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