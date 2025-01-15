快訊

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

環保成就獎將可報名 環團盼表彰付出

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環團15日宣布，3月將召開全國NGOs環境會議，盼踴躍參加、報名環保獎項。（監督施政聯盟提供）
環團15日宣布，3月將召開全國NGOs環境會議，盼踴躍參加、報名環保獎項。（監督施政聯盟提供）

「投入環保運動不容易，盼以頒獎方式鼓勵更多人加入！」監督施政聯盟15日宣布，即日起可報名臺灣重大環境新聞及臺灣環境保護終身成就獎，盼鼓勵長期推動環保議題、有傑出成就者報名。台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華強調，今年將會在3月20日、21日的全國NGOs環境會議頒獎，盼各界能更重視環境汙染議題。

馬頭山有保育意義

陳椒華表示，全國NGOs環境會議平台已進入第22屆，盼透過會議讓關心台灣環境的NGO夥伴，可以將關心的議題反應給政府單位並建立溝通管道及平台。本屆會議已有40幾個議題被提出，今年還將首次到南部高雄馬頭山舉辦，希望藉此引起大家重視南部環境及南部重工業污染問題。

高雄市馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏指出，馬頭山位於西南泥岩地區，卻有著豐富的生物及生態多樣性，當地居民及團體自2015年反對廢棄物掩埋場設置以來，至今仍積極守護當地環境，並成立馬頭山自然人文協會，宣傳在地自然人文與推動馬頭山國家自然公園成立是協會的重要任務。

公布重大新聞與頒獎

「跟政府溝通很不容易！」台灣蠻野心足生態協會主任楊士慧指出，工程開發源源不斷，影響周遭環境及居民生活，除了參與體制內各種委員會傳達意見、尋求各級民意協助、陳情監察院、上街頭、召開記者會、狀告法院等等，還有透過平台建言提案、公部門列管、溝通，呼籲各地NGO積極與會。

台灣公民參與協會創會理事長何宗勳說，為了鼓勵並肯定資深環保人士的付出與貢獻，對於環保議題長期推動，有傑出成就者，每年將於「全國NGOs環境會議」前舉辦「台灣環境保護終身成就獎」選拔，並於大會前夕予以隆重表揚。同時也會宣布「臺灣重大環境新聞」，盼讓更多人了解環境議題的重要。

【更多精采內容，詳見

廢棄物 水資源 環保 陳椒華

延伸閱讀

英環團怨全球升1.5°C 噴漆 達爾文墓遭噴漆「1.5已死」

四接環評基隆市長謝國樑不出席環團失望 王醒之：政治考量過多

台積電高雄擴廠環評初審未過 環團：應提碳排自主減量計畫

環團質疑被「綁架」 基隆前里長聯誼會長：中山區24里長全支持挺四接

相關新聞

影／韓國瑜春聯搶爆 立委每人500張不夠分齊喊加碼

年節將至，立法院長韓國瑜今年特別準備「金蛇迎春」春聯，與民眾同慶，消息曝光後，國民黨立委辦公室接電話接到手軟，詢問是否能能索取韓國瑜春聯，由於每間辦公室僅配送500份，不少立委喊話韓國瑜加碼印製，或是授權讓立委自費印刷，韓國瑜高人氣展露無遺。

環保成就獎將可報名 環團盼表彰付出

「投入環保運動不容易，盼以頒獎方式鼓勵更多人加入！」監督施政聯盟15日宣布，即日起可報名臺灣重大環境新聞及臺灣環境保護終身成就獎，盼鼓勵長期推動環保議題、有傑出成就者報名。台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華強調，今年將會在3月20日、21日的全國NGOs環境會議頒獎，盼各界能更重視環境汙染議題。

棄「台灣尚勇」貼賴清德春聯 謝龍介：還是我跟你最好

既是對手也是朋友？國民黨立委謝龍介貼上賴清德總統的春聯，表示還是他跟賴清德最好，賴的子弟兵都在貼「台灣尚勇」春聯，沒人要貼賴清德的，喊話賴要加油，雖然總統當得馬馬虎虎而已，當家不鬧事，在野就好協助。

歡迎輝達落腳南港 李彥秀：台灣不能只有輝達

傳輝達亞洲總部可能落腳在台北南港，國民黨立委李彥秀今表示，作為港湖立委，表達12萬分的歡迎，但她也表示，台灣不能只有高科技產業，過去「一顆蘋果救台灣」，現在「AI產業養台灣」，AI高科技產業撐起台灣經濟榮景的表象，「台灣不能沒有輝達，也不能只有輝達」。

南韓總統尹錫悅遭逮捕 首發聲控訴：國家法律完全瓦解

．南韓警方與公調處人員今晨前往總統官邸，第二度試圖執行對總統尹錫悅的逮捕令。尹錫悅自行走出總統官邸接受拘捕，並被帶至公調處接受調查。公調處則表示，已於當地時間上午10時33分執行對尹錫悅的逮捕令，成為南韓史上首位被捕的在任總統，而尹錫悅也透過預先錄好的影片發表聲明，指控檢方非法搜查，但為避免流血衝突，他決定接受公調處訊問。

衛福部代理主管已累計4人 楊志良：別管顏色不會找不到人

衛福部食藥署長莊聲宏去年7月1日接任職位，明天屆齡退休。衛福部覓人困難，部長邱泰源宣布由資歷較深的食藥署副署長林金富暫代。衛福部司署長代理職又增一人，部內10司5署中，已有2司2署主管由副主管代理。前衛生署長楊志良說，過去不曾發生這麼多代理主管，台灣人才多，只要不在意「顏色」，一定能找到適當的人選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。