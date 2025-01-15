環保成就獎將可報名 環團盼表彰付出

「投入環保運動不容易，盼以頒獎方式鼓勵更多人加入！」監督施政聯盟15日宣布，即日起可報名臺灣重大環境新聞及臺灣環境保護終身成就獎，盼鼓勵長期推動環保議題、有傑出成就者報名。台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華強調，今年將會在3月20日、21日的全國NGOs環境會議頒獎，盼各界能更重視環境汙染議題。

馬頭山有保育意義

陳椒華表示，全國NGOs環境會議平台已進入第22屆，盼透過會議讓關心台灣環境的NGO夥伴，可以將關心的議題反應給政府單位並建立溝通管道及平台。本屆會議已有40幾個議題被提出，今年還將首次到南部高雄馬頭山舉辦，希望藉此引起大家重視南部環境及南部重工業污染問題。

高雄市馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏指出，馬頭山位於西南泥岩地區，卻有著豐富的生物及生態多樣性，當地居民及團體自2015年反對廢棄物掩埋場設置以來，至今仍積極守護當地環境，並成立馬頭山自然人文協會，宣傳在地自然人文與推動馬頭山國家自然公園成立是協會的重要任務。

公布重大新聞與頒獎

「跟政府溝通很不容易！」台灣蠻野心足生態協會主任楊士慧指出，工程開發源源不斷，影響周遭環境及居民生活，除了參與體制內各種委員會傳達意見、尋求各級民意協助、陳情監察院、上街頭、召開記者會、狀告法院等等，還有透過平台建言提案、公部門列管、溝通，呼籲各地NGO積極與會。

台灣公民參與協會創會理事長何宗勳說，為了鼓勵並肯定資深環保人士的付出與貢獻，對於環保議題長期推動，有傑出成就者，每年將於「全國NGOs環境會議」前舉辦「台灣環境保護終身成就獎」選拔，並於大會前夕予以隆重表揚。同時也會宣布「臺灣重大環境新聞」，盼讓更多人了解環境議題的重要。

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