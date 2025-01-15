棄「台灣尚勇」貼賴清德春聯 謝龍介：還是我跟你最好

既是對手也是朋友？國民黨立委謝龍介貼上賴清德總統的春聯，表示還是他跟賴清德最好，賴的子弟兵都在貼「台灣尚勇」春聯，沒人要貼賴清德的，喊話賴要加油，雖然總統當得馬馬虎虎而已，當家不鬧事，在野就好協助。

賴清德和謝龍介在台南市有過多次交手經驗，謝龍介曾宣稱，「一生監督你一人」。

謝龍介說，台灣過去一年很亂，「清德兄來做總統，他的子弟兵大家都在貼『台灣尚勇』，沒人要貼賴清德的（春聯），我看了很捨不得。清德兄，你來看看，還是我跟你最好。」

謝龍介表示，舊的（春聯）拆起來，貼新的，「六順和春」。都在那邊貼「台灣尚勇」，每個都說是（賴清德）的子弟兵，把這幅「六順和春」丟在旁邊，他看了很捨不得。

謝龍介指出，「清德兄，加油啦，雖然做得差不多、差不多而已⋯⋯大家一起努力，當家不鬧事，我們在野就好協助了。中華民國的元首耶，怎麼會連自己的子弟兵都沒信心。貼什麼『台灣尚勇』，台灣本來就很勇，對賴清德沒信心，怎麼可以這樣。」

謝龍介強調，各位網友，在選人的時候就要看清楚，像他這樣，一路走來，始終如一。「清德兄，六順和春，大家恭喜。」