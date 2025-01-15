快訊

舊鈔換新鈔！細數歷年紙鈔「印一字」最稀有 一套高達150萬

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

棄「台灣尚勇」貼賴清德春聯 謝龍介：還是我跟你最好

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介貼上賴清德總統的春聯。圖／立委謝龍介辦公室
國民黨立委謝龍介貼上賴清德總統的春聯。圖／立委謝龍介辦公室

既是對手也是朋友？國民黨立委謝龍介貼上賴清德總統的春聯，表示還是他跟賴清德最好，賴的子弟兵都在貼「台灣尚勇」春聯，沒人要貼賴清德的，喊話賴要加油，雖然總統當得馬馬虎虎而已，當家不鬧事，在野就好協助。

賴清德和謝龍介在台南市有過多次交手經驗，謝龍介曾宣稱，「一生監督你一人」。

謝龍介說，台灣過去一年很亂，「清德兄來做總統，他的子弟兵大家都在貼『台灣尚勇』，沒人要貼賴清德的（春聯），我看了很捨不得。清德兄，你來看看，還是我跟你最好。」

謝龍介表示，舊的（春聯）拆起來，貼新的，「六順和春」。都在那邊貼「台灣尚勇」，每個都說是（賴清德）的子弟兵，把這幅「六順和春」丟在旁邊，他看了很捨不得。

謝龍介指出，「清德兄，加油啦，雖然做得差不多、差不多而已⋯⋯大家一起努力，當家不鬧事，我們在野就好協助了。中華民國的元首耶，怎麼會連自己的子弟兵都沒信心。貼什麼『台灣尚勇』，台灣本來就很勇，對賴清德沒信心，怎麼可以這樣。」

謝龍介強調，各位網友，在選人的時候就要看清楚，像他這樣，一路走來，始終如一。「清德兄，六順和春，大家恭喜。」

春聯 謝龍介 賴清德

延伸閱讀

憲訴法暫時處分已遞件 羅智強：防賴清德癱憲法法庭？

林俊憲批謝龍介價值觀被扭曲 反嗆「吃剩飯等你」

賴清德升級對抗？ 李彥秀：一直找敵人只會更孤獨

傳親下1命令 柯建銘當祭旗？老對手直言：這才是我認識的賴清德

相關新聞

影／韓國瑜春聯搶爆 立委每人500張不夠分齊喊加碼

年節將至，立法院長韓國瑜今年特別準備「金蛇迎春」春聯，與民眾同慶，消息曝光後，國民黨立委辦公室接電話接到手軟，詢問是否能能索取韓國瑜春聯，由於每間辦公室僅配送500份，不少立委喊話韓國瑜加碼印製，或是授權讓立委自費印刷，韓國瑜高人氣展露無遺。

環保成就獎將可報名 環團盼表彰付出

「投入環保運動不容易，盼以頒獎方式鼓勵更多人加入！」監督施政聯盟15日宣布，即日起可報名臺灣重大環境新聞及臺灣環境保護終身成就獎，盼鼓勵長期推動環保議題、有傑出成就者報名。台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華強調，今年將會在3月20日、21日的全國NGOs環境會議頒獎，盼各界能更重視環境汙染議題。

棄「台灣尚勇」貼賴清德春聯 謝龍介：還是我跟你最好

既是對手也是朋友？國民黨立委謝龍介貼上賴清德總統的春聯，表示還是他跟賴清德最好，賴的子弟兵都在貼「台灣尚勇」春聯，沒人要貼賴清德的，喊話賴要加油，雖然總統當得馬馬虎虎而已，當家不鬧事，在野就好協助。

歡迎輝達落腳南港 李彥秀：台灣不能只有輝達

傳輝達亞洲總部可能落腳在台北南港，國民黨立委李彥秀今表示，作為港湖立委，表達12萬分的歡迎，但她也表示，台灣不能只有高科技產業，過去「一顆蘋果救台灣」，現在「AI產業養台灣」，AI高科技產業撐起台灣經濟榮景的表象，「台灣不能沒有輝達，也不能只有輝達」。

南韓總統尹錫悅遭逮捕 首發聲控訴：國家法律完全瓦解

．南韓警方與公調處人員今晨前往總統官邸，第二度試圖執行對總統尹錫悅的逮捕令。尹錫悅自行走出總統官邸接受拘捕，並被帶至公調處接受調查。公調處則表示，已於當地時間上午10時33分執行對尹錫悅的逮捕令，成為南韓史上首位被捕的在任總統，而尹錫悅也透過預先錄好的影片發表聲明，指控檢方非法搜查，但為避免流血衝突，他決定接受公調處訊問。

衛福部代理主管已累計4人 楊志良：別管顏色不會找不到人

衛福部食藥署長莊聲宏去年7月1日接任職位，明天屆齡退休。衛福部覓人困難，部長邱泰源宣布由資歷較深的食藥署副署長林金富暫代。衛福部司署長代理職又增一人，部內10司5署中，已有2司2署主管由副主管代理。前衛生署長楊志良說，過去不曾發生這麼多代理主管，台灣人才多，只要不在意「顏色」，一定能找到適當的人選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。