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勞檢員流動率高 洪申翰：研擬提供支持方案

中央社／ 台北15日電

勞動法令是否落實，依賴勞檢員層層把關。勞動部洪申翰今天說，勞檢員流動率高，已請職安署規劃提供勞檢員更多支持，包含協助應對業者不合理壓力、軟硬體設備及交通支持等。

因應事業單位春節前可能趕工而輕忽職業災害，勞動部今天執行北、中、南區同步聯合春安勞動檢查，洪申翰出席北區工地勞檢，巡視工地缺失並與現場執行勤務勞檢員對談。

洪申翰指出，勞檢員工作辛苦，不管是勞動條件、職業安全衛生等勞動法令能否落實，都與勞檢員息息相關，但確實有許多勞檢員在勞檢現場遇到惡言相向的業主、甚至被業主恐嚇。

洪申翰表示，目前正研擬相關支持方案，盼能給予勞檢員更大支持。

洪申翰會後接受媒體聯訪時進一步指出，每一名勞檢員接受專業培訓後，其實都是勞動部職安署、甚至是全國勞工重要的資產，所以非常不樂意看到勞檢員遭受不合理的對待或壓力。

洪申翰說，勞檢員流動率相當高，因此要研擬支持勞檢員軟硬體設備、交通支持等方案，也包含當勞檢員面對業主不合理壓力時，不應該有讓勞檢員個人去承擔的狀況發生，而是必須用團隊或是機制來協助勞檢員面對，職安署已正研擬相關規劃，後續會一步步推出。

今天北區工地勞檢經勞動部統計，共違反12項、停工7處，總計開罰新台幣55萬元。

洪申翰說，檢查只是手段，目的是希望讓勞工安全能夠真正受到保護，尤其在過年過節的時候，希望勞工真的過一個好年，而不是發生職災後事後悔恨，其實很多工作在事前預防、一步到位就不會淪為事後悲劇，呼籲雇主及勞工都要重視職業安全。

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