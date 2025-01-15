歡迎輝達落腳南港 李彥秀：台灣不能只有輝達

傳輝達亞洲總部可能落腳在台北南港，國民黨立委李彥秀今表示，作為港湖立委，表達12萬分的歡迎，但她也表示，台灣不能只有高科技產業，過去「一顆蘋果救台灣」，現在「AI產業養台灣」，AI高科技產業撐起台灣經濟榮景的表象，「台灣不能沒有輝達，也不能只有輝達」。

李彥秀說，港湖不僅是台灣科技與生醫發展的重鎮，更是亞洲高科技發展的新巨星，黃仁勳看中南港作為輝達亞洲總部可能的落腳處，除了看中港湖產業聚落完整，高科技人才群聚，南港展覽館的優勢以及南港便捷的交通之外，更是對台北市整體生活環境與支援機能投下信任投票。

李彥秀表示，如果輝達亞洲總部最後落腳南港，這不僅是港湖的驕傲，台北的驕傲，更是所有台灣人民的驕傲，對於未來更多的跨國企業以及高科技產業落腳台灣，絕對具有指標意義。輝達在台北落腳只是第一步，更重要的是如何讓輝達能落地生根，生活的機能、穩定的能源、和平的環境絕對是重中之重。

李彥秀認為，優質而友善的生活機能，才能吸引更多的跨國人才來台工作與定居；穩定的綠色能源，才能因應AI科技產業需要的大量耗能；和平的兩岸環境，才能讓跨國投資者放心在台灣投資設廠。這些都需要中央與地方的共同合作。

李彥秀指出，提醒民進黨政府，台灣不能沒有高科技產業，也不能只有高科技產業，過去「一顆蘋果就台灣」，現在「AI產業養台灣」，AI高科技產業撐起台灣經濟榮景的表象，但是「台灣不能沒有輝達，也不能只有輝達」。

李彥秀強調，產業發展嚴重失衡，民生經濟依舊不振，貧富差距持續擴大已經成為台灣整體經濟以及社會穩定的隱憂，高科技產業的贏者圈太小，用社福縮小貧富差距的功能有限，也會造成政府長期的負擔，如何提升傳統產業、科技產業的競爭能力，造就更多的「隱形冠軍」，壯大整體製造業部門，才是服務產業升級與加薪，也是台灣整體壯大最重要的關鍵。