衛福部代理主管已累計4人 楊志良：別管顏色不會找不到人

衛福部食藥署長莊聲宏去年7月1日接任職位，明天屆齡退休。衛福部覓人困難，部長邱泰源宣布由資歷較深的食藥署副署長林金富暫代。衛福部司署長代理職又增一人，部內10司5署中，已有2司2署主管由副主管代理。前衛生署長楊志良說，過去不曾發生這麼多代理主管，台灣人才多，只要不在意「顏色」，一定能找到適當的人選。

目前各司署代理主管包括社家署代理署長周道君、食藥署代理署長林金富、社保司代理司長陳真慧、心健司代理司長鄭淑心。社家署前署長簡慧娟去年屆齡退休，社保司前司長劉玉娟原先兼任衛福部主秘，因涉嫌霸凌下屬遭免兼司長職，心健司前司長陳亮妤則是在健保署前副署長李丞華退休後，接任健保署副署長職位。

楊志良表示，人才是台灣寶貴資產，要找到願意努力做事，也符合主管職務要求的人不難，但如果顧慮顏色或派系，就很難找到合適人選，過去行政機關都是用人唯才，但要找人來擔任衛生機關主管確實很不容易，自己在衛生署長任內，若有相中能力合適擔任單位主管的人選，往往要親自登門拜訪，對方才願意出任職位。

例如當時要找人擔任疾管局長，楊志良親自到三軍總醫院拜託現任三總特聘教授張峰義，登門前因為擔心把對方名字叫錯，還在心中默念多次；健保局長掌管全民健保業務，要覓才也很困難，楊志良曾經拜託多位時任署立醫院院長出任，但「每個人都說身體不好、不能來」，最後只好拜託自己的學生擔任職務。