中悦耑悦 60米林蔭大道 榮耀典藏

耑悦外觀實景。 圖／中悦建設 提供

不二價回饋客戶，買實在，住最好

中悦建設，向來都以做好一棟建築為己任，慢慢打磨心中的價值，把最好的呈現給客戶。每一塊土地都有選地的精神，每一棟建築都在守衛著中悦的堅持與價值。

耑悦坪數價格。 圖／中悦建設 提供

耑悦外觀實景。 圖／中悦建設 提供

最高價值！最高品質！

中悦建設機構一直以來貫徹兩大堅持：最合理價格、最高價值豪宅。中路【中悦耑悦】以均價43萬，買到60米大興西路林蔭大道的絕美視野，大廳Gabbiani義大利原裝進口水晶吊燈的時尚華麗，以及咖啡廳、撞球室、健身房、瑜珈室、游泳池、會議室的度假體驗，用最高價值，用心打造最高品質。中悦建設機構以疼惜客戶的心，堅持創造讓利空間，不隨著市場價格隨意哄抬價格，讓客戶買得安心、住得實在。提供物超所值的機會，敬請把握。

咖啡廳實景。 圖／中悦建設 提供

最美百坪，超值享受！

【中悦耑悦】在最好的地段蓋最好的房子，讓您處處感受到尊貴、藝術、時尚與貼心，在迎賓門口更種植日本進口黑松、羅漢松、雄偉柏樹彰顯社區尊貴與榮耀，整體規劃宛如住進一座美術館，最好的規劃，最好的建材，最值得收藏的豪邸，中路建設機構中路特區最後一棟代表作，絕佳機會錯過不再！

銅銀離子泳池。 圖／中悦建設 提供

中路百坪絕版價 賣一戶少一戶！

中悦心懷感恩，做出最好的作品，用最好的價值、最好的建材，回饋給一路支持相挺的客戶。【耑悦】一坪均價43萬，稀有百坪，即刻珍藏最值得的中悦豪邸！

中悦耑悦

接待會館：桃園市桃園區正光路808號

鑑賞專線：03-356-6677