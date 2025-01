中國操作假訊息欲破壞邦交 駐吐瓦魯大使館嚴厲譴責

中國近日加強在南太平洋的宣傳攻勢。中國官媒發布影片,操作吐瓦魯居民言論,宣稱與中國建交能促進發展。對此駐吐瓦魯大使館嚴厲譴責中國遂行認知作戰,企圖破壞台吐外交關係及民主價值的行為。

同時,中國駐澳洲大使肖千投書澳媒,指責澳洲媒體散布對台議題錯誤論調。澳洲學者警告此為中共論調宣傳,籲澳洲政府與媒體表態反對。

中國環球電視網(CGTN)作為中國官媒的外語國際頻道,近期發布了兩部影片,分別名為「吐瓦魯居民說台灣是中國的一部分」(Tuvalu residents sayTaiwan is part of China)及「受中國文化啟發的吐瓦魯學生的生活」(Tuvaluan student's life inspired byChinese culture)。

影片中,一位被標註為吐瓦魯教師的男子表示,「根據聯合國2758號決議,台灣是中國的一部分,這是國際社會普遍共識」,並稱與台灣的邦交關係主要是象徵性,並未帶來實質的經濟或社會效益,強調與中國建交符合國際規則並能帶來發展機會。

另一位吐瓦魯學生則在影片中表示,她喜愛中國文化,稱中國產品品質好、價格合理,尤其是智慧型手機等電子產品,並讚揚中國的建設技術及其對氣候變遷的貢獻。

對此,駐吐瓦魯大使館今嚴正聲明,強調充分體認多元認同和言論自由是民主的核心價值,但台吐兩國政府絕不姑息,更嚴厲譴責中國操弄假訊息,遂行認知作戰,企圖破壞台吐外交關係及民主價值的行為,也呼籲各界要時時警惕中國與民主制度背道而馳的舉措。

此外,中國的宣傳戰也延伸至澳洲。肖千於14日投書澳洲主流媒體「澳洲金融評論報」(AustralianFinancial Review,AFR),以「台灣屬於中國7項事實」(Seven truths on why Taiwan always will beChina’s)為題,指責澳洲媒體提供平台散布台灣相關的錯誤觀點,及宣稱台灣自古屬於中國,以及聯大第2758號決議不容曲解等立場。

此前,肖千於2024年12月23日接受「澳洲人報」(The Australian)專訪,談及台灣議題。不過,該專訪同時刊登了駐澳大利亞代表徐佑典的回應;澳台工商委員會副主席羅文凱(Rowan Callick)更於1月2日在該報撰文,駁斥肖千對台灣的多項錯誤論述。

駐澳大利亞代表處昨晚發布聲明,以5點駁斥肖千言論,強調中華民國(台灣)與中華人民共和國互不隸屬的事實,批評中國對內壓迫與對外威權擴張、北京當局更無視總統賴清德及台灣政府在兩岸關係的善意,並指責中國在國際間以「一個中國」誤導視聽,惡意扭曲他國的「一中政策」,誤導國際社會對台灣地位的看法,特別是錯誤曲解1971年聯大第2758號決議。

澳洲學者也透過社群媒體為台灣發聲。澳洲戰略政策研究所(ASPI)執行長巴錫(Justin Bassi)昨在X平台上指出,肖千的投書是中共宣傳的一部分,並提到澳洲聯邦參議院的跨黨派動議已駁斥其多數主張。他呼籲澳洲政府及AFR應明確反對這些言論。

ASPI資深研究員戴維斯(Malcolm Davis)也表示,台灣擁有約2400萬人口,台灣人民應擁有選擇自己未來的權利,而不是被北京違背意願地強行統一。(編輯:唐佩君)1130115