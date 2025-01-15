快訊

京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

重點時段被搶還砍薪2萬 主播黯然離職回家顧小孩

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部食藥署長莊聲宏明退休卸任 邱泰源：人選仍在徵詢先代理

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部食藥署長莊聲宏於明天屆齡退休。衛福部長邱泰源今表示，食藥署長接任人選還在徵詢中，將由副署長林金富代理，原因是林金富在食藥署經歷較為資深。記者沈能元／攝影
衛福部食藥署長莊聲宏於明天屆齡退休。衛福部長邱泰源今表示，食藥署長接任人選還在徵詢中，將由副署長林金富代理，原因是林金富在食藥署經歷較為資深。記者沈能元／攝影

衛福部食藥署長莊聲宏將於明天屆齡退休，衛福部在尋覓接任人選上疑遇到瓶頸。衛福部長邱泰源今表示，食藥署長接任人選還在徵詢中，將由副署長林金富代理，原因是林金富在食藥署經歷較為資深。莊聲宏也向媒體表示，今天就是他任期最後一天，之後將會回到中國醫藥大學任職。

邱泰源今天於立法院社福及衛環委員會審查總預算前接受媒體訪問表示，食藥署長接任人選目前仍在徵詢，先由食藥署副署長林金富代理。對於，食藥署長人選是否難產？邱泰源連說「不會、不會」，一定會找到最適當的人選。

莊聲宏去年7月1日接下食藥署長，其為邁阿密大學醫學院生化及分子生物學研究所博士、國立清華大學分子生物學研究所碩士、中國醫藥學院藥學系學士。邱泰源曾讚許莊聲宏在任職期間會「一天當三天用」，但仍於上任半年後即屆齡退休返校任職。

另，在野黨大砍總預算，其中文宣費可能刪到一毛不剩。邱泰源說，就衛福部來說，所有業務宣導都是站在人民健康的專業立場，如昨天將成人健檢降到30歲，這對國人非常重要。

邱泰源指出，三、四十歲民眾患有潛在慢性病疾病者有相當的比例，能夠早一點篩檢發現，早一點治療，延遲糖尿病、高血壓、心臟病病發，可以晚10、20年，或是癌症篩檢等都需藥醫療院所及媒體專業的力量，促進民眾健康。

最後，邱泰源宣布，行政院昨天已經核定113年健保點值補到每點0.9元，很快在過年前，衛福部會把補到0.9元的部分補給醫療院所，希望醫療院所同仁過個好年，由於醫事同仁在過去一年很辛苦，面對傳染病、慢性病等，並辛苦的照顧國人，希望未來醫療院所更有能量來守護人民的健康。

衛福部 邱泰源 食藥署

延伸閱讀

健保將試辦分區總額制 邱泰源允不影響就醫權益

健保總額「要五毛給一塊」 民團批協商打假球：應查邱泰源是否圖利

麻疹疫情升溫！民眾搶打疫苗 邱泰源喊話：流行範圍有限

影／麻疹疫情升溫 邱泰源喊別恐慌「整個國家防疫力非常強」

相關新聞

衛福部代理主管已累計4人 楊志良：別管顏色不會找不到人

衛福部食藥署長莊聲宏去年7月1日接任職位，明天屆齡退休。衛福部覓人困難，部長邱泰源宣布由資歷較深的食藥署副署長林金富暫代。衛福部司署長代理職又增一人，部內10司5署中，已有2司2署主管由副主管代理。前衛生署長楊志良說，過去不曾發生這麼多代理主管，台灣人才多，只要不在意「顏色」，一定能找到適當的人選。

「24位里長站出來」獨他缺席 曾里長：孩子3歲 避免下一代受害

基隆「四接」所在地中山區里長聯誼會，今到台北出席「24位里長站出來」記者會，德和里長曾聖為是唯一缺席的里長。曾說，做出這...

南韓總統尹錫悅遭逮捕 首發聲控訴：國家法律完全瓦解

．南韓警方與公調處人員今晨前往總統官邸，第二度試圖執行對總統尹錫悅的逮捕令。尹錫悅自行走出總統官邸接受拘捕，並被帶至公調處接受調查。公調處則表示，已於當地時間上午10時33分執行對尹錫悅的逮捕令，成為南韓史上首位被捕的在任總統，而尹錫悅也透過預先錄好的影片發表聲明，指控檢方非法搜查，但為避免流血衝突，他決定接受公調處訊問。

衛福部食藥署長莊聲宏明退休卸任 邱泰源：人選仍在徵詢先代理

衛福部食藥署長莊聲宏將於明天屆齡退休，衛福部在尋覓接任人選上疑遇到瓶頸。衛福部長邱泰源今表示，食藥署長接任人選還在徵詢中，將由副署長林金富代理，原因是林金富在食藥署經歷較為資深。莊聲宏也向媒體表示，今天就是他任期最後一天，之後將會回到中國醫藥大學任職。

照片看歷史／1985年連戰巡台北交通 讚許進步卻遭批評

交通部長連戰，15日巡視台北市的交通情形後指示，示範路段應陸續擴大範圍，並保持既有成果。連部長等一行人，上午首先聽取市政府祕書長馬鎮方所提出的院頒「改善交通秩序、捉進交通安全」方案後，隨即由楊金欉市長陪同，驅車前往信義路示範路段及士林百齡路、中正橋、關渡平原等地方巡視。

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

台灣海洋大學生物研究所教授陳義雄去年底發表28個新品種，其中一種新的間爬岩鰍科魚類—盧氏間爬岩鰍（Hemimyzon luae n. sp.），以內政部國家公園署玉山國家公園處處長盧淑妃為名。由於國內少見以公部門官員為新種命名，此舉在生態圈內引發議論。陳義雄接受聯合報數位版採訪強調，他發表的新品種高達三位數，「我把自己的老師全都命名過了，連老師的老師都命名了」，他感念盧淑妃對保育的貢獻，與是否接國家公園署計畫沒有對價關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。