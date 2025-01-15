SRF白皮書將嚴管戴奧辛

環境部昨發布ＳＲＦ白皮書初稿以及固體再生燃料原料再利用管理辦法草案，將加嚴戴奧辛、重金屬、氯、汞等管理標準，並比照大型焚化爐規定，將戴奧辛與重金屬的檢測頻率提高到一年四次。環境部表示，ＳＲＦ管理辦法最快春節前公告，會給予業者一年緩衝期。ＳＲＦ白皮書則預計四月底前發布正式版。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，根據管理辦法草案規定，ＳＲＦ原料產源新增排除硬質ＰＶＣ，並逐筆申報流向等，且ＳＲＦ製造廠須建立第三方驗證制度，加嚴ＳＲＦ品質標準及分級，並設置ＣＣＴＶ提供主管機關遠端查看，ＳＲＦ使用者則要確認ＳＲＦ品質符合標準，並定期檢視ＳＲＦ製造情形並申報等。

環境部長彭啓明表示，ＳＲＦ的氯汞含量由目前五級制改為四級制，使氯和汞含量進一步降低；重金屬和戴奧辛等空氣汙染物則比照大型焚化爐的排放標準，每年檢測頻率由一次，提高到四次，接軌法國、奧地利等作法。

環境部常務次長沈志修表示，國內對於垃圾的處理一定是源頭減量優先，再來是物質循環再利用，當最後沒辦法再利用的垃圾，在符合品質規範下才會做成ＳＲＦ，我國也是唯一不得進出口料源的國家，承諾不會進口海外垃圾來燒。

環境部加嚴ＳＲＦ電廠重金屬、戴奧辛等排放標準，桃園市長張善政曾呼籲比照歐盟高標準管制。桃園市環保局表示，氯化氫、一氧化氮未加嚴標準，粒狀物、氮氧化物與多種重金屬總濃度比歐盟寬鬆，很遺憾中央公告的標準仍有落差，將持續建議中央加嚴管制。