聽新聞
0:00 / 0:00

SRF白皮書將嚴管戴奧辛

聯合報／ 記者李柏澔鄭國樑／連線報導

環境部昨發布ＳＲＦ白皮書初稿以及固體再生燃料原料再利用管理辦法草案，將加嚴戴奧辛、重金屬、氯、汞等管理標準，並比照大型焚化爐規定，將戴奧辛與重金屬的檢測頻率提高到一年四次。環境部表示，ＳＲＦ管理辦法最快春節前公告，會給予業者一年緩衝期。ＳＲＦ白皮書則預計四月底前發布正式版。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，根據管理辦法草案規定，ＳＲＦ原料產源新增排除硬質ＰＶＣ，並逐筆申報流向等，且ＳＲＦ製造廠須建立第三方驗證制度，加嚴ＳＲＦ品質標準及分級，並設置ＣＣＴＶ提供主管機關遠端查看，ＳＲＦ使用者則要確認ＳＲＦ品質符合標準，並定期檢視ＳＲＦ製造情形並申報等。

環境部長彭啓明表示，ＳＲＦ的氯汞含量由目前五級制改為四級制，使氯和汞含量進一步降低；重金屬和戴奧辛等空氣汙染物則比照大型焚化爐的排放標準，每年檢測頻率由一次，提高到四次，接軌法國、奧地利等作法。

環境部常務次長沈志修表示，國內對於垃圾的處理一定是源頭減量優先，再來是物質循環再利用，當最後沒辦法再利用的垃圾，在符合品質規範下才會做成ＳＲＦ，我國也是唯一不得進出口料源的國家，承諾不會進口海外垃圾來燒。

環境部加嚴ＳＲＦ電廠重金屬、戴奧辛等排放標準，桃園市長張善政曾呼籲比照歐盟高標準管制。桃園市環保局表示，氯化氫、一氧化氮未加嚴標準，粒狀物、氮氧化物與多種重金屬總濃度比歐盟寬鬆，很遺憾中央公告的標準仍有落差，將持續建議中央加嚴管制。

戴奧辛 環境部

延伸閱讀

SRF管理辦法草案最快除夕前公告 加嚴戴奧辛等標準

「1產地」ZESPRI奇異果農藥違規 日米餅重金屬鎘超標

SRF白皮書公布 我為唯一不得禁進出口料源國家、不會進口洋垃圾來燒

雲林去年破袋稽查退回垃圾2萬包 含紙容器、廚餘占多數

相關新聞

名嘴的「祖師爺」 第一批地下電台主持人「志明」辭世

名嘴的「祖師爺」、第一批地下電台主持人徐明正（志明）病逝，讓熟悉昔日「黨外」政治的政壇人士與支持者，大感意外與惋惜，1個...

SRF白皮書將嚴管戴奧辛

環境部昨發布ＳＲＦ白皮書初稿以及固體再生燃料原料再利用管理辦法草案，將加嚴戴奧辛、重金屬、氯、汞等管理標準，並比照大型焚...

各界推薦NCC委員 這幾人最被看好

國家通訊傳播委員會委員只剩三人，不足半數，急待補足。目前傳出各界人士積極運作，爭取獲得行政院長卓榮泰的提名。 上一次的NCC委員提名名單，都是綠色口袋人選，未能排入議程，外界猜測新的名單，也許會排入

傅崐萁下指令！ 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀，據了解，目前國民黨團提案約2400案、民眾黨團提案約600案、民進黨團提案約10案，藍白將主張爭議預算表決處理、綠營則要求統刪，預料藍綠白總預算大戰開打，煙硝味即將再起。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

健保斷頭制添亂象？邱泰源：新制讓健保發揮最大效益

全民健康保險上路邁入30年，健保署今年推動「分區總額合理成長管理」制度，希望落實分級醫療、改善健保點值。不過，醫界憂心，有醫院為美化點值申報數字，恐損害病患權益。衛福部長邱泰源表示，推動全國醫院總額分區共管試辦計畫，目的是「保護原則」也讓健保發揮最大效益，目前除了台北區以外都已上路。

曾喊「天上掉下的禮物」前綠委鄭余鎮心臟病逝世

民進黨前立委鄭余鎮7日凌晨因心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。鄭余鎮2002年因與辦公室召集人王筱嬋發生婚外情，還稱對方是「天上掉下來的禮物」，遭民進黨開除黨籍，因此淡出政壇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。