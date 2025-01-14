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2004年退出「民金黨」 名嘴祖師爺！第一批地下電台主持人「志明」辭世

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名嘴的「祖師爺」 第一批地下電台主持人「志明」辭世

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
第一批地下電台主持人徐明正「志明」辭世。 圖／取自徐明正臉書
第一批地下電台主持人徐明正「志明」辭世。 圖／取自徐明正臉書

名嘴的「祖師爺」、第一批地下電台主持人徐明正（志明）病逝，讓熟悉昔日「黨外」政治的政壇人士與支持者，大感意外與惋惜，1個月前，他還貼文說2000年前全力支持民進黨，2004年後退出「民金黨」，為台灣民主繼續打拚。

徐明正1月12日辭世，享年75歲，家人在臉書貼文

「我親愛的爸爸徐明正於114年1月12日，蒙佛菩薩接引，放下塵緣罣礙，往生西方極樂世界….圓滿了75年的人生旅程。在這旅程中，與您一同品嚐酸甜苦辣與喜怒哀樂….」

徐明正1975年參加台灣民主活動，1990年代台灣第一批地下電台工作者，他在「青天電台」主持節目，以「志明」聞名，不少老一輩參與「黨外」時期，對他耳熟能詳，不少粉絲在臉書留言「聽不到暮鼓晨鐘了」、「前幾天才通電話，太意外了」、「還來不及留下口述歷史，讓台灣民主缺頁」。

徐明正屬民進黨美麗島系統，政壇人士年輕一輩對他陌生，但老一輩對他抱持理想與熱情，印象深刻。

徐明正曾在臉書貼文：「在50年前1975年，為台灣民主、制衡，參與民主運動的！2000年之前我是全力支持民進黨的，2004年之後，變民金黨我就退出了」

「50年的民主鬥士，不是為任何黨，亦不是民金黨的長工！一生反對獨裁統治，為台灣的民主，主權歸屬人民繼續打拼！祝福2025快樂 !1994青天電台

志明敬上」

第一批地下電台主持人徐明正「志明」辭世，朋友與粉絲哀悼。圖／取自臉書
第一批地下電台主持人徐明正「志明」辭世，朋友與粉絲哀悼。圖／取自臉書

民進黨 爸爸 老一輩

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