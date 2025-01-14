各界推薦NCC委員 這幾人最被看好

國家通訊傳播委員會委員只剩三人，不足半數，急待補足。目前傳出各界人士積極運作，爭取獲得行政院長卓榮泰的提名。

上一次的NCC委員提名名單，都是綠色口袋人選，未能排入議程，外界猜測新的名單，也許會排入一、兩位國民黨與民眾黨推薦的學者專家，不過有人質疑在現行的主委制之下，藍、白如果只有一、兩席委員，形同陪公子辦公，完全沒有辦法發揮實質影響力。

對綠營的部分，主委人選最受關注，目前還不明朗，包括台大與公視都傳出有人在爭取被提名委員，其中包括一位已經擔任過委員的學者，想要爭取擔任副主委或是主委；公視也有董事想要爭取進入NCC。

至於國民黨與民眾黨方面，也傳出已經開始徵詢專家學者的意願。

由於NCC現在是主委制，對於一、兩席委員不能發揮作用的說法，有黨務人士表示，應該要找戰鬥力超強的人士進去才有用，不然一點影響力也沒有。在這方面，各界公推戰力最高的是民眾黨立法院黨團召集人兼代理主席黃國昌，預料如果他出任NCC委員，就算不是擔任主委，應該也可以完全制衡甚至壓制主委。只不過黃國昌目前擔任民眾黨代理主席，以這種身分身分去NCC當委員可能太過於屈就。

過去在擔任公視董事期間發揮強大制衡力，後來因為列名民眾黨不分區立委而辭職的徐瑞希，也被認為可以發揮少數委員的力量，但是是否能獲得政黨支持還不確定。

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