三重寶石、潤泰案房價成亮點 專家看:當今市場是「品牌建商的武林」

新北市三重區預售房屋單價出現百萬，甚至個案見到每坪110萬元，成為北台灣房市討論的焦點，也是新北房市最亮的一顆星。

事實上，三重傳統的既定刻板印象已被翻轉，購屋族開始意識到，三重將變身為新北市最便捷、最具發展潛力的行政區，尤其是二重疏洪道左右岸重劃區，坐擁全台最大河濱公園「新北大都會公園」、舒適寬敞的全新街廓，未來還有新北第二行政中心、大型商場將進駐，也難怪近年新案在該區大放異彩，磁吸雙北各區自住客群湧入。

圖／寶石睿岳提供

房市專家觀察，在9/19央行祭出第七波選擇性信用管制後，全台各地交易量縮，甚至出現價 格回落的疑慮，已購客捶心肝、還沒進場的消費者觀望心態加劇，「但三重二重疏洪道右岸 重劃區仍繳出銷售佳績，據最新實價登錄顯示，潤泰CITY PARK於113年11月9日至11月29日揭露 多筆交易，成交單價落在93.3~111.2萬元，創三重新高價記錄，帶領三重正式走入『房價新領域』。」

房市專家認為，在政府打炒房、買盤回歸理性之後成交的價格，是「最實打實的價格」，現階段市場上全是剛需型自用客戶，不存在短期內賺價差的需求，而是高度講究地段、營造品質、建材等級等等，建商品牌力顯得格外重要。

在這波政府政策之下，市場儼然形成「品牌建商的武林」，具有高品牌力的個案持續吸引自住客群買進，而對於又袋資金足夠的客戶而言，尤其偏好選擇近成屋產品，就以三重二重疏洪道右岸重劃區來說，最受矚目的即為創新三重新高價的「潤泰CITY PARK」以及三重首選品牌建商寶石建設機構推出的「寶石睿岳」。

圖／寶石睿岳提供

寶石建設機構深耕三重40年，推出逾3000戶住宅，每棟建築都是經典，都是無法取代的藝術品，不僅營建品質令人完全放心，更在建築質感、美學上追求極致完美，不惜成本地選用大量進口崗石雕刻，深得每位消費者的芳心。而且，從二手中古市場上也可看出寶石建設機構 有多搶手，在地房仲觀察，三重許多在地客戶都指名要找寶石蓋得房子，但屋主們相當惜售，市場上頗難找到待售物件。

圖／寶石睿岳提供

寶石建設機構在三重右岸推出的「寶石睿岳」位於成功路上，基地達近千坪，規劃兩棟21層雙塔，地標氣勢徬礡，即將取得使用執照。

值得一提的是，該案規劃48、60坪均質大戶，一層3 戶、2梯，在當今小宅化的市場中相當稀有，對「寶石睿岳」的已購客而言，即抱持著「過了這個村，就沒這個店」的心態購入，期待享受未來最舒適的生活品質。

據實價登錄資訊，「寶石睿岳」銷售已進入尾聲，同樣觀察其11月份成交紀錄，高樓層戶總 價4570萬元、單價89.5萬元，以大坪數來說，單價、總價都名列三重右岸前茅，顯示出消費 者對品牌、產品的高度認同，此外也反應出房市專家所觀察的，對現在的消費者來說，房市大環境絕非購屋決策的考量點，而是精挑細選地希望買到一間好房子，「寶石睿岳」無疑正是客戶所期盼的那個好房子。

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