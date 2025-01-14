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賴總統贈勳立陶宛前外長 讚深化台立關係關鍵推手

中央社／ 台北14日電

總統賴清德今天頒贈大綬景星勳章給立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，稱讚他是深化台立關係的關鍵推手；藍斯柏吉斯說，面對威權主義的擴張，兩國應該更團結，啟發其他的國家加入，民主國家互相支持，民主陣營才會壯大。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人陪同下，頒贈大綬景星勳章給立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（GabrieliusLandsbergis，另譯：藍柏吉斯）感謝藍斯柏吉斯在外長任內的卓越貢獻，成為深化台立關係的關鍵推手。

總統說，回顧COVID-19疫情期間在藍斯柏吉斯努力之下，立陶宛是第一個捐贈疫苗給台灣的歐洲國家，當時藍斯柏吉斯說，「愛好自由的人們應該相互關照」，相信許多台灣人民對這句話都印象深刻，也非常感動，這份恩情永遠都不會忘記。

總統表示，藍斯柏吉斯更以行動落實這句話的精神，在藍斯柏吉斯的堅定支持下，台灣與立陶宛不僅僅互設代表處，駐立陶宛代表處也成為歐洲第一個以台灣名義設立的代表機構，台立雙邊更在半導體、雷射、金融以及醫療等領域創造豐碩的合作成果。

他強調，不論是克服疫情的挑戰或對抗威權主義的擴張，藍斯柏吉斯都堅定與台灣站在一起，也堅持捍衛民主價值，這份精神非常令人欽佩，他也非常感謝。

總統說，當前威權主義勢力持續合流，對於全球民主國家帶來威脅與挑戰，台灣與立陶宛等民主國家必須更加發揮團結的力量，共同守護民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序，期待未來台灣與立陶宛能夠在經貿、科技與文化等諸多領域有更多的合作交流，並且持續發揚民主與自由的價值為雙方國家的進步發展以及全球的和平繁榮，一起貢獻心力。

總統感謝藍斯柏吉斯對台灣的支持與付出，也歡迎藍斯柏吉斯伉儷未來常常來台灣訪問，並祝福此次訪問能夠平安、順利、成功，對台灣留下深刻的印象。

藍斯柏吉斯致詞表示，感謝台灣外交、國安團隊與他一起努力，且在立陶宛當地有很多人都看到支持民主台灣，對立陶宛是有益處，立陶宛人時時刻刻都記住捍衛自由是多麼重要的事情。他也利用時間參訪總統府的展覽，展覽中有許多照片的情境，與立陶宛是很相似，台灣人民也持續捍衛自己的民主與自由。

藍斯柏吉斯說，對立陶宛人來說，自由、民主以及主權都是非常重要而且真實的概念，不是只有在歷史課本中才會讀到，因此非常珍惜，這也是台灣與立陶宛之間關係如此緊密的原因之一。

他表示，希望未來兩國之間的友誼、合作以及互相支持的關係能夠持續下去，尤其是現在面對威權主義的擴張，這些威權主義者不希望台灣、立陶宛獲得繁榮、自由，因此兩國應該更加團結，希望兩國之間的關係也可以成為一個啟發，啟發其他的國家加入，讓大家不要害怕，民主國家可以互相支持，這樣的民主陣營才會愈來愈壯大。（編輯：楊凱翔）1130114

吳釗燮 外交部 林佳龍 潘孟安 立陶宛 賴清德

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