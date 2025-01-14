快訊

馬斯克煽起英國輿論戰！跟風打泥巴戰有效？

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

失聯移工創新高 藍批政府管理長期失能促做好把關

中央社／ 台北14日電

國內失聯移工人數屢創新高，國民黨立法院黨團今天質疑政府在移工管理上長期失能，要求包括內政部移民署在內跨部會相關單位做好把關工作，提出具體改善措施，以解決嚴重的逃逸移工問題。

國民黨團首席副書記長王鴻薇以及立委王育敏、萬美玲，今天共同召開「失聯移工創新高，機場逃跑漏洞無人管」記者會，指出失聯移工人數近幾年快速增加，從民國109年初的4萬8000多人，至113年底已達9萬人之多，問題不斷擴大。

記者會上，王育敏揭露一段桃園機場監視器畫面，一名移工在搭機離境前排隊等待機場安檢，卻突然開始脫衣變裝，偷偷折返離開安檢隊伍並離開桃園機場，之後失聯、不知去向。

接獲陳情的王育敏指出，影片中的越南籍移工武女於去年12月3日工作期間屆滿必須出境，仲介於當日上午將武女送達桃園機場，並親眼確認武女在11時30分時進入安檢區。沒想到武女卻在進入安檢區後悄悄變裝、迅速逆向離開。從監視器畫面可以看到武女戴上帽子遮掩，在11時41分已離開機場大廳，自此消失在監視器鏡頭裡，前後僅短短11分鐘。

王育敏表示，雇主和人力仲介已經盡責把人親自送到機場，然而礙於機場規定不能進到安檢區域內送機，接下來政府卻沒有任何單位派員接續監督、確保移工出境。最後移工用計逃跑，卻是雇主和仲介要受罰，她認為政府必須負起最大責任。

王鴻薇質疑，進入安檢隊伍前就要檢查機票及護照，民眾根本不會知道居然還可以「折返離開安檢區」。然而該名逃逸女性移工不僅知道如何偷溜出去，甚至從變裝到離開機場的整個過程都非常迅速，這是不是有內應，從安檢區出去都沒有人攔阻嗎。

萬美玲也質疑，是不是有組織在背後指導。她表示，在外籍移工人數不斷增加的時候，對移工的管理更顯重要，然而政府在移工管理上的長期失能，讓目前失聯的9萬名移工可能還要加上更多黑數，雇主們都變成苦主。

王育敏指出，辦公室索資結果，顯示113年度在機場逃跑的移工人數已將近90人，機場已經成為逃逸移工的一個破口，她提醒政府必須立即採取積極作為，不能放任破口擴大。

安檢 桃園機場 王育敏 王鴻薇 移工

延伸閱讀

影／失聯移工創新高 王育敏：移工機場變裝後就失聯

影／班班喝鮮奶喊停 萬美玲：孩子和家長都非常錯愕

有內應？ 王育敏揭待出境移工機場變裝11分鐘逃離

憲訴法覆議案被否決 王鴻薇：總統府應10日內公告實施

相關新聞

傅崐萁下指令！ 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀，據了解，目前國民黨團提案約2400案、民眾黨團提案約600案、民進黨團提案約10案，藍白將主張爭議預算表決處理、綠營則要求統刪，預料藍綠白總預算大戰開打，煙硝味即將再起。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

四接環評將登場 台電：「以氣換油」盼審議委員支持

台電四接環評審議將在本周五登場，台電副總經理陳銘樹今日表示，協和本就是電廠，只是過去燃燒重油，希望能夠「以氣換油」，改善...

四接環評周五登場 彭啓明：不預設立場、程序順利進行才是國人之福

台電第四天然氣接收站環評初審將於本周五召開，環評委員昨表示，四接案一定會秉持專業審查，也期許雙方在環評上都能理性發言和討論。環境部長彭啓明今天說，環評是最公開透明的審查，環評程序順利進行才是國人之福。

四接環評謝國樑確定不參加 盧秀燕模式副市長出席

台電協和電廠改建四接環評17日召開，守護外木山行動小組召集人王醒之昨喊話謝國樑親自出席環評初審會議表態反對。謝國樑今天上...

健保斷頭制添亂象？邱泰源：新制讓健保發揮最大效益

全民健康保險上路邁入30年，健保署今年推動「分區總額合理成長管理」制度，希望落實分級醫療、改善健保點值。不過，醫界憂心，有醫院為美化點值申報數字，恐損害病患權益。衛福部長邱泰源表示，推動全國醫院總額分區共管試辦計畫，目的是「保護原則」也讓健保發揮最大效益，目前除了台北區以外都已上路。

四接環評初審 曹育民任反方專家代表自嘲「狗上車了」

台電第四天然氣接收站環評第6次初審會議17日登場，有別於過往5次會議，在原由環評委員外，另增正、反陣營各推薦3名專家與會。持反對立場出席者曹育民說，過初審是人在火車上面，狗在下面吠，現在讓狗上車了。只是如果指令是過關，他還是難發揮作用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。