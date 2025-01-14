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憂檳榔專法衝擊 業者號召2月10日休市上街陳情

中央社／ 台東14日電

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，要求檳榔業者應向直轄市、縣（市）主管機關申請登錄始得營業。檳榔產業產銷團結聯盟號召相關產業、農民2月10日休市北上爭生計。

衛生福利部日前預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，草案明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，同時規定檳榔業者未來營業須向主管機關登錄，檳榔業者販賣檳榔及其原料，應符合衛生安全及品質標準等，將於2025年2月17日預告期滿，期間可陳述意見。

草案中規定「檳榔業者未來營業須向主管機關登錄」對產業衝擊最大，目前街道上林立的檳榔攤在政府對檳榔產業不鼓勵、不輔導、不禁止的「3不政策下」，不用登記，未來要符合相當法規取得營業許可將很困難，相對影響到上游的檳榔、荖葉產業。

議題最近在相關產業界引起關注，由產農、產地行口、中盤商、連鎖店、檳榔攤組成的「檳榔產業產銷團結聯盟」日前召開會議，決議2月10日休市1天上街頭「為大家生計」抗爭，初步決定地點是衛福部，將視情況調整。

台東陳姓檳榔業者接受中央社記者訪問表示，這一次無論如何，業者和農民必須團結，這是檳榔界，唯一一次有合法活下去的機會。

台東 檳榔 衛福部

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