快訊

馬斯克煽起英國輿論戰！跟風打泥巴戰有效？

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

民團籲參加四接環評 謝國樑：考慮由副市長出席

中央社／ 基隆14日電

環境部17日將召開四接環評初審會議，公民團體呼籲基隆市長謝國樑出席，表達反對立場。謝國樑今天說，考慮由基隆市副市長邱佩琳帶領局處首長參加，市府立場不會因此有所改變。

環境部將於17日上午召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議，守護外木山行動小組等公民團體昨天在基隆市府門口高喊「基隆要安平，市長去環評」。

謝國樑今天上午在基隆市仁愛市場發放紅包前接受媒體採訪指出，他非常重視四接環評會議，上午在市務會議也有討論，他請市府團隊組成專案小組，今天將四接相關論述清楚地對外說明。

他表示，目前還是考慮由邱佩琳帶領局處首長參加四接環評會議，市府的立場不會因為有誰參加或沒參加而有任何改變，對於維護基隆市民權益，市府會清楚論述。

此外，守護外木山行動小組在臉書（Facebook）粉絲專頁，以「拜託台電，別綁架里長」為題發文指出，台電協和電廠預計於四接環評前、明天派車接送基隆市中山區里長出席「24位里長站出來記者會」，並為里長們設定2項錯誤的口號。

對此，謝國樑表示，里長出席記者會，一方面要尊重里長的自由表態，也希望不要刻意動員，讓民眾及地方民意代表自由地表達心聲，才是真正基隆市的民意。

談到罷免潮，謝國樑指出，他現在要努力市政，做好現在的工作，看到有人提起罷免，心中非常難過，如果是大規模提出罷免，根本不是民主常態，相信結果也不會成功。

謝國樑說，過程中最辛苦就是所有民眾，要被迫捲入紛爭，「原本4年才1次要做個表態，針對你喜歡和不喜歡的人做1次表態，現在每年都要表態」，相信民眾會心很累。

公民團體 協和電廠 四接 基隆 環團 環評 謝國樑

延伸閱讀

謝國樑證實基隆爭取輝達落腳 西碼頭4公頃地大比南港好

四接環評謝國樑確定不參加 盧秀燕模式副市長出席

冷眼集／能源政策非勝負之爭 釐清爭議才是良策

循盧秀燕模式 謝國樑不參加環評初審

相關新聞

傅崐萁下指令！ 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀，據了解，目前國民黨團提案約2400案、民眾黨團提案約600案、民進黨團提案約10案，藍白將主張爭議預算表決處理、綠營則要求統刪，預料藍綠白總預算大戰開打，煙硝味即將再起。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

四接環評將登場 台電：「以氣換油」盼審議委員支持

台電四接環評審議將在本周五登場，台電副總經理陳銘樹今日表示，協和本就是電廠，只是過去燃燒重油，希望能夠「以氣換油」，改善...

四接環評周五登場 彭啓明：不預設立場、程序順利進行才是國人之福

台電第四天然氣接收站環評初審將於本周五召開，環評委員昨表示，四接案一定會秉持專業審查，也期許雙方在環評上都能理性發言和討論。環境部長彭啓明今天說，環評是最公開透明的審查，環評程序順利進行才是國人之福。

四接環評謝國樑確定不參加 盧秀燕模式副市長出席

台電協和電廠改建四接環評17日召開，守護外木山行動小組召集人王醒之昨喊話謝國樑親自出席環評初審會議表態反對。謝國樑今天上...

健保斷頭制添亂象？邱泰源：新制讓健保發揮最大效益

全民健康保險上路邁入30年，健保署今年推動「分區總額合理成長管理」制度，希望落實分級醫療、改善健保點值。不過，醫界憂心，有醫院為美化點值申報數字，恐損害病患權益。衛福部長邱泰源表示，推動全國醫院總額分區共管試辦計畫，目的是「保護原則」也讓健保發揮最大效益，目前除了台北區以外都已上路。

四接環評初審 曹育民任反方專家代表自嘲「狗上車了」

台電第四天然氣接收站環評第6次初審會議17日登場，有別於過往5次會議，在原由環評委員外，另增正、反陣營各推薦3名專家與會。持反對立場出席者曹育民說，過初審是人在火車上面，狗在下面吠，現在讓狗上車了。只是如果指令是過關，他還是難發揮作用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。