四接環評將登場 台電：「以氣換油」盼審議委員支持

台電四接環評審議將在本周五登場，台電副總經理陳銘樹今日表示，協和本就是電廠，只是過去燃燒重油，希望能夠「以氣換油」，改善基隆的空氣，這是很好的事情，希望審議委員能夠支持，但也尊重環評委員。

台電今日舉行節電成果發表會，總經理王耀庭出席活動時表示，要達成減碳目標就一定要節電，而經濟發展，電力的使用一定會增長，因此用戶端的節電與管理非常重要，而去年一共省下17億度的電，與2023年18億度相比，成果差不多，

去年整體用電成長2%，輝達也規劃來台設立總部，陳銘樹表示，只要接到用電計畫，一定會全力滿足，請大家不用擔心，也請大家支持電力建設，而輝達目前都還沒有和台電接觸，但哪裡要用電，哪裡就會有電廠的建設計畫。

台電累積虧損已經超過4000億元，其中光是補貼民生用電就超過2500億元，因此希望國會能夠儘速通過2000億元的補助，讓台電虧損不要擴大得那麼嚴重，這樣對全民也比較好。但對於國會目前通過台電補助的情勢不樂觀，陳銘樹則說，「立法院不是我們能決定的。」