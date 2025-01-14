健保斷頭制添亂象？邱泰源：新制讓健保發揮最大效益

台電第四天然氣接收站環評第6次初審會議17日登場，有別於過往5次會議，在原由環評委員外，另增正、反陣營各推薦3名專家與會。持反對立場出席者曹育民說，過初審是人在火車上面，狗在下面吠，現在讓狗上車了。只是如果指令是過關，他還是難發揮作用。

2025-01-14 10:38