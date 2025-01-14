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健保斷頭制添亂象？邱泰源：新制讓健保發揮最大效益

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長邱泰源今指出，推動全國醫院總額分區共管試辦計畫，目的是「保護原則」也讓健保發揮最大效益。記者廖靜清／攝影
衛福部長邱泰源今指出，推動全國醫院總額分區共管試辦計畫，目的是「保護原則」也讓健保發揮最大效益。記者廖靜清／攝影

全民健康保險上路邁入30年，健保署今年推動「分區總額合理成長管理」制度，希望落實分級醫療、改善健保點值。不過，醫界憂心，有醫院為美化點值申報數字，恐損害病患權益。衛福部長邱泰源表示，推動全國醫院總額分區共管試辦計畫，目的是「保護原則」也讓健保發揮最大效益，目前除了台北區以外都已上路。

邱泰源說，考慮全國各區管理，包括偏遠地區民眾的就醫權益，這項措施對山地、離島、醫缺鄉鎮並沒有影響，同時鼓勵醫師到偏遠地區診所服務。另外，是針對成長中的醫療院所，以「抑制衝量」的方式讓點值不會被稀釋、收入下降。他強調，推動醫院個別總額可避免重症病患淪為人球，達到分級醫療目的。

邱泰源指出，今年全民健康保險滿30年，試辦「分區總額合理成長管理」制度，全國共分為6區：台北、北區、中區、南區、高屏與東區，原僅5分區取得共識都會在今年第1季啟動，台北區將於今年第2季跟進實施。

邱泰源說，健保資源有限，希望用在合理的地方，保障民眾健康，希望抑制衝量，也讓醫院可以合理成長。

健保署 健保點值 分級醫療 邱泰源 醫師

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