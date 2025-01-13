大陸漁船越界小金岸際捕撈 海巡強化執法絕不寬貸

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

2024-12-23 00:00