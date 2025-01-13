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德國時隔37年再現口蹄疫 防檢署籲產業防堵

中央社／ 台北13日電

防檢署今天表示，根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，德國10日通報境內東北部發生口蹄疫案例，為該國時隔37年後再次發生。防檢署提醒國內產業留意，共同防堵病毒傳入。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞訊息指出，德國於10日通報WOAH，境內東北部布蘭登堡邦發生口蹄疫案例，此為德國自1988年最後一例口蹄疫案例後，時隔37年後再次發生。防檢署呼籲國內產業注意，共同防疫病毒入侵。

防檢署副署長徐榮彬告訴中央社記者，德國這次案例為水牛，不是豬隻；又因德國已是非洲豬瘟、禽流感疫區，所以德國沒有相關產品輸入台灣，邊境防疫規定也未改變，但仍提醒旅客，火腿、熱狗、煙燻肉片等產品，不論產地是不是疫區，原本就不能攜帶入境，勿輕忽，以免入境受罰。

防檢署指出，民國86年國內爆發口蹄疫疫情，當時撲殺約400萬頭豬，造成總體約新台幣1700億元損失，並因此中斷出口貿易，重創產業。政府及產業歷經20餘年努力，才於109年撲滅、獲WOAH認定為不施打疫苗非疫區，防檢署呼籲所有人遵守防疫規定，保護國產產業。

口蹄疫 德國 非洲豬瘟

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