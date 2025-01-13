快訊

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

耳壓平衡困難仍下水…日籍客後壁湖潛水亡家屬求償 教練判賠2073萬元

塑膠保鮮盒裝飯菜油膩膩好難洗？「免髒手2步驟」瞬間洗到發亮

影／拿18年前剪報 環團呼籲謝國樑實踐反對四接立場

攝影中心／ 記者許正宏／基隆即時報導
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港發展、造成國安問題，王醒之（右三）更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，不惜對抗黨中央，呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場。記者許正宏／攝影
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港發展、造成國安問題，王醒之（右三）更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，不惜對抗黨中央，呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場。記者許正宏／攝影

環境部即將於1/17舉行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估專案小組第6次初審會議」，守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港經濟發展、造成威海營區，內木山營區國安問題，環團再度邀請基隆市長謝國樑及立委林沛祥比照前年112年7月協和電廠環評專五審模式，全程參與環評，兌現選前守護基隆市港及海洋的承諾。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，填海造地區域與水產動植物保育區完全重疊，而儲氣槽緊鄰軍港要塞恐成未來敵軍攻擊焦點、填海造地蓋四接將會嚴重影響基隆港發展，要求地方政府明確表達反對立場。王醒之更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，反對深澳電廠興建卸煤碼頭，不惜對抗黨中央，甚至對當時的馬英九總統、行政院長劉兆玄喊話「馬總統及劉內閣口口聲聲說要減碳、要環保，卻對火力發電廠和卸煤碼頭視而不見，….如果馬政府的經濟部是支持破壞海洋生態的卸煤碼頭，那不如在野算了」。王醒之呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場，同時也呼籲基隆立委林沛祥共同前往，要求環境部不應在未取得地方政府共識前貿然審查此案，徒增中央與地方衝突。

守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港經濟發展、造成威海營區，內木山營區國安問題，環團再度邀請基隆市長謝國樑及立委林沛祥比照前年協和電廠環評專五審模式，全程參與環評，兌現選前守護基隆市港及海洋的承諾。記者許正宏／攝影
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港經濟發展、造成威海營區，內木山營區國安問題，環團再度邀請基隆市長謝國樑及立委林沛祥比照前年協和電廠環評專五審模式，全程參與環評，兌現選前守護基隆市港及海洋的承諾。記者許正宏／攝影
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港發展、造成國安問題，王醒之（右二）更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，不惜對抗黨中央，呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場。記者許正宏／攝影
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港發展、造成國安問題，王醒之（右二）更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，不惜對抗黨中央，呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場。記者許正宏／攝影

基隆港 環評 馬英九

延伸閱讀

四接環評初審若通過 反對陣營備戰下一步 再盼市府把關

四接環評攻防在即 謝國樑、林沛祥和童子瑋被點名表態

台電遭爆設定「挺四接口號」挨批 王醒之：不要綁架里長

指青鳥裝退警 藍委林沛祥批執政黨搞數字遊戲分化族群

相關新聞

影／拿18年前剪報 環團呼籲謝國樑實踐反對四接立場

環境部即將於1/17舉行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估專案小組第6次初審會議」，守護外木山行動小組與公民團體今天在...

照片看歷史／1963年北市成功新村火警 疑縱火詐保費

1963年1月13日，台北市和平東路二段軍眷住宅「成功新村」，清晨發生大火，計燒毀房屋16幢，損失達百餘萬元。據災戶稱，大火是起於一間無人居住的廚房，警方則懷疑有人圖領火險費，故意縱火，經派員調查火場結果，發現小部份災戶有在事前將屋內貴重物品搬走的跡象。台北市警四分局當時傳訊涉嫌的火首數人，展開偵查行動。

藝術界世紀大災難落幕 全球華藝網詐欺罪成立

日前金鐘導演出面控訴大愛台「鴨霸解約」，引爆影視界與電視台之間長期簽訂不平等契約的風暴。其實藝文界也有類似事件，逾三百位...

金門人瘋跑單幫產業大缺工 驚人利潤與手法曝光

隨著金廈小三通自從前年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，跑單幫也逐漸回溫，尤其年節將近，更迎來一波高峰，在這條跨海的邊境產業經濟鏈中，隨著商品往來的不僅是便利與利益，還有諸多亂象，從偷逃稅款到非法夾帶，甚至傳出吵架鬥毆與黑幫介入，問題層出不窮。

聯合報一周大事1/5~1/11

國內

頒贈作家魚夫褒揚令 賴總統：他的一生都在為台灣打拚

知名漫畫家暨作家林奎佑（魚夫）去年底逝世，今在台南舉行告別式。賴清德總統前往頒贈褒揚令，他表示，「魚夫關心的台灣，我們會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。