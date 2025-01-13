影／拿18年前剪報 環團呼籲謝國樑實踐反對四接立場

隨著金廈小三通自從前年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，跑單幫也逐漸回溫，尤其年節將近，更迎來一波高峰，在這條跨海的邊境產業經濟鏈中，隨著商品往來的不僅是便利與利益，還有諸多亂象，從偷逃稅款到非法夾帶，甚至傳出吵架鬥毆與黑幫介入，問題層出不窮。

2025-01-12 14:06