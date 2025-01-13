影／拿18年前剪報 環團呼籲謝國樑實踐反對四接立場
環境部即將於1/17舉行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估專案小組第6次初審會議」，守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港經濟發展、造成威海營區，內木山營區國安問題，環團再度邀請基隆市長謝國樑及立委林沛祥比照前年112年7月協和電廠環評專五審模式，全程參與環評，兌現選前守護基隆市港及海洋的承諾。
守護外木山行動小組召集人王醒之表示，填海造地區域與水產動植物保育區完全重疊，而儲氣槽緊鄰軍港要塞恐成未來敵軍攻擊焦點、填海造地蓋四接將會嚴重影響基隆港發展，要求地方政府明確表達反對立場。王醒之更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，反對深澳電廠興建卸煤碼頭，不惜對抗黨中央，甚至對當時的馬英九總統、行政院長劉兆玄喊話「馬總統及劉內閣口口聲聲說要減碳、要環保，卻對火力發電廠和卸煤碼頭視而不見，….如果馬政府的經濟部是支持破壞海洋生態的卸煤碼頭，那不如在野算了」。王醒之呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場，同時也呼籲基隆立委林沛祥共同前往，要求環境部不應在未取得地方政府共識前貿然審查此案，徒增中央與地方衝突。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言