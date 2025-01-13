藝術界世紀大災難落幕 全球華藝網詐欺罪成立

日前金鐘導演出面控訴大愛台「鴨霸解約」，引爆影視界與電視台之間長期簽訂不平等契約的風暴。其實藝文界也有類似事件，逾三百位藝術家與全球華人藝術網簽下形同賣身契的同意書，被形容為「藝術界世紀大災難」。2018年由立委揭發後，藝術家在文化部、台北市藝術創作者職業工會(藝創工會)的協助下打官司，去年底判決出爐，華藝網詐欺罪成立，被告譚小姐判處有期徒刑十個月。

此事源於民國100年，文建會舉辦「慶祝中華民國建國一百年民間提案活動」，華藝網向文建會申請100萬元辦理「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」，並以此為名義，誤導至少37位知名藝術家簽定同意書。藝術家簽同意書時，以為只是授權在網站登出作品，卻變質為形同賣身契的「終身授權」，根據華藝網解釋，其一生的作品著作財產權均歸屬華藝網所有。2015年華藝網再以類似手法誤導年輕藝術家簽不平等同意書，總計受害者至少311位，涵蓋老中青藝術家。

華藝網事件爆發後，文化部除了將移請檢調偵辦、成立受害人追蹤通報窗口，與國藝會合作建立藝文人士免費法律諮詢平台，並與經濟部共同發布台灣首部藝文著作權專法「文化藝術工作者及事業著作權保障辦法」。此法規定機關進行藝文採購，著作財產權以「取得非專屬授權」為原則，著作權歸創作者所有，但效力僅限於公部門。

此次法院對華藝網的判決，形同私部門也必須遵守的契約規範，當契約條款顯失公平，可能被判無效。藝創工會指出，此案對藝術家的著作權保護產生深遠影響，法院強調契約應以當事人真意為準，並限縮藝術家授權同意書的範圍，避免「賣身契」般的不公平條款。明確限制簽約時的授權文件僅限於特定活動中提供的特定資料，排除對所有作品著作權的全面讓渡。藝創工會將於17日召開判決書說明會，帶領藝術家了解法院如何保護藝術家權益、探討契約中的潛在風險，呼籲藝術家慎簽契約。