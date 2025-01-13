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華藝網案 逾300藝術家拿回著作權

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

日前金鐘導演出面控訴大愛台「鴨霸解約」，引爆影視界與電視台之間長期簽訂不平等契約的風暴。藝文界也有類似事件，逾三百位藝術家與全球華人藝術網簽下形同賣身契的同意書，經立委揭發後，文化部、台北市藝術創作者職業工會（藝創工會）協助打官司，去年底宣判華藝網詐欺罪成立，被告譚女判處十個月徒刑。

藝創工會十七日將召開判決書說明會，帶領藝術家了解法院如何保護藝術家權益、探討契約中的潛在風險。

此事源於民國一百年，文建會舉辦「慶祝中華民國建國一百年民間提案活動」，華藝網向文建會申請一百萬元辦理「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」，以此為名義誤導至少卅七位知名藝術家簽定同意書。藝術家以為只是授權在網站登出作品，卻變質為「終身授權」，之後華藝網再以類似手法誤導年輕藝術家簽不平等同意書，總計受害者至少三一一位，涵蓋老中青。

職業工會 藝術家 風暴

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