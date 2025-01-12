蕭美琴：盼青商激發青年影響力 成為社會進步能量

副總統蕭美琴今天表示，青年是最具創新及行動力的族群，是推進國家前進的引擎，也是讓社會不斷反思各項政策及議題的重要力量。她期盼，在國際青商共同努力下，激發各地青年的熱情與向心力，成為社會進步與茁壯的重要能量。

總統府晚間發布新聞稿表示，蕭副總統下午前往高雄出席「國際青年商會中華民國總會第73屆總會長暨理監事宣誓就職典禮」，高雄市長陳其邁、立委林岱樺、國際青年商會中華民國總會長蔡政諺及各國青商總會總會長都出席這場活動。

蕭副總統致詞表示，國際青商會已邁入第73屆，代表青商會非常悠久的傳統，73年也足以成就或養育至少三代的青商們，她要感謝大家長期以來對社會的努力與付出。

副總統提及，去年她很榮幸受邀參加國際青商會所舉辦的世界大會，見證從國際到民間串連起來的活力、熱情與貢獻。

她深信，青年是每個時代中最具創新及行動力的族群，不但是推進國家前進的引擎，也是讓社會不斷反思各項政策及議題的重要力量。因此，必須思考如何隨著時代、科技及潮流趨勢的演進，持續為年輕人開創新的願景，創造更有希望的未來。

副總統認為，國家未來發展的關鍵，取決於青年是否具有熱情與活力、樂觀且對未來充滿願景。

副總統表示，國際青商會一直走在台灣時代的最前端。今天的活動，除了有新一屆青商領袖的交接，也特別邀請學者專家針對國際社團如何推動地方創生與永續創新，以及AI人工智慧趨勢進行深入分享，希望能為所有與會者帶來新的啟發。

蕭副總統指出，台灣社會正面臨高齡化、少子化、能源轉型等各種議題挑戰，如何培育更多青年人才共同參與，也是政府重要課題。總統賴清德針對0到22歲各個年齡層都提出不同的投資方案，就是希望能在政府的輔助下，激發青年更大能量，讓人才育成成為社會進步與茁壯最重要的能量來源。