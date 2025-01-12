酪農大縣憂受創 彰化規劃班班喝鮮乳擴及國中生

紐西蘭乳品今年起零關稅，「班班喝鮮乳」中央政策卻喊停，生乳產量全國第一的彰化酪農擔心受重創，紛喊續辦；縣府為顧及酪農業，規劃國小學童延續飲乳，並希望國中生也能喝。

彰化縣農業處指出，全縣有106場酪農戶，飼養約3.2萬頭乳牛，年產乳量約11萬公噸為全國第一，其中福興鄉乳量即占全縣1/4，因此面對紐西蘭牛乳進口零關稅，身為酪農重要大縣的彰化縣勢必首當其衝，中央不得不重視。

福興鄉農會總幹事林坤宏表示，扶植產業是不變方針，政府平時就要協助酪農升級轉型，導入智慧農業機械等；彰化縣為酪農大縣，紐西蘭乳品零關稅勢必帶來極大衝擊，學童飲乳政策應因地制宜，由中央撥經費補助彰化繼續實施，提升產業競爭力，協助降低酪農成本，加重補助資源。

從事酪農業近40年的福興鄉乳牛產銷班第4班長許書添指出，酪農業廢水處理設施昂貴，很多人還沒賺錢就要投入數千萬元設備費用，而飼料及進口牧草約占平常成本6成，希望政府設法協助減輕酪農成本。

此外，許書添說，台灣部分酪農規模太小，難以達到經濟效益，只能苦撐，因此政府可積極祭出鼓勵措施，讓有環保問題、二代不願接班、規模小的酪農業者退場離牧或轉型。

黃姓酪農認為，廢棄物資源化面臨澆灌土地取得困難，建議中央政府協助在牧場周邊一定範圍內設牧草專區，可提高租金讓地主願意出租，方便酪農業者就近澆灌，減少龐大運輸費用。

農業部為輔導並降低酪農產業壓力，日前特地到福興鄉開座談會聽取地方意見。畜牧司長李宜謙說，酪農所提意見會帶回討論，同時也表示超量牛乳提供給銀髮族是接下來重點之一，許多長者獨自在農村，希望以全台綠色照顧站等管道讓長者能固定喝到國產鮮乳或保久乳。

彰化縣政府教育處表示，為照顧縣內酪農與顧及學生營養，爭取中央能延續班班喝鮮乳政策，不但要讓國小學童喝，並擴大至國中學生也能喝得到；不過，運送及保存鮮奶需要冷鏈設施，經費約新台幣1000萬元，期盼中央能一併補助鮮奶及冷鏈設施費用。