迎戰零關稅紐乳 本土酪農爭一個「鮮」字

零關稅紐西蘭乳品來了，衝擊國產乳品產銷，目前「班班喝鮮乳」喊停，本土酪農期待能夠續辦，也在爭取民眾認同國產鮮乳才夠鮮，重點在於「鮮」字標示僅限於14天效期的國產乳，及連鎖手搖飲料店標示乳源讓消費者分辨。

2013年台紐經濟合作協定（ANZTEC）簽署後，紐西蘭乳品逐年調降關稅至2025年歸零，農業部祭出補助酪農產業「轉骨」、產銷調節等對策，不料去年9月起補助學童喝國產乳（主要是鮮乳），即「班班喝鮮乳」，因配套不足而困擾，今年元旦起喊停。

農業部畜牧司司長李宜謙告訴中央社記者，從去年12月23到29日搜集酪農意見，前往產區彰化縣福興鄉、台南市柳營區、屏東縣萬丹鄉、花蓮縣瑞穗鄉辦座談會，也到雲林縣崙背鄉參加立委劉建國舉辦的產業座談會。

酪農意見包含繼續辦理學童飲乳，李宜謙說，因為乳品發放方式不同、縣市有歧見、實務運作也不簡單，因此行政院拍板下學期停辦班班喝鮮乳。不過，台北市、雲林縣決定自行續辦，有其他縣市盼爭取中央支持續辦。

最近財政收支劃分法部分條文修法三讀通過，中央預算縮減。農業部長陳駿季說，「樂見各縣市政府能做自己的規劃，用自己的財源去支持」，畢竟過去有14個縣市都是用自己的經費在支持促進學童健康喝鮮奶的措施。

國產鮮乳全程冷藏保存期限是14天，有台灣鮮乳標章，但市面出現保存期限更長的進口乳，未來還有價格更具競爭力的紐西蘭乳，可能讓消費者分不清；因此農業部支持酪農，要讓國產鮮乳和進口乳的名稱做個區分。

李宜謙說，產區仍憂慮保存期30天以上的進口乳標示成「鮮」乳，跟保存期14天的國產鮮乳混淆，主張超過14天不能標「鮮」乳，而且英文用詞原本就沒有「鮮」字，市面卻有進口乳標示「鮮乳」，有酪農反映看了「非常火大」。

衛生福利部食品藥物管理署最初預告的乳品標示修正草案，規定生乳加溫殺菌後，保存期限30天內，可標示為鮮乳，保存期限30天以上者，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」。

由於不符酪農及農業部的期待，草案預告期滿後擱置，食藥署副署長林金富日前表示，紐西蘭進口乳品會先依照現行「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」辦理標示，與CNS鮮乳標準一致。李宜謙則說，農業部持續跟衛福部溝通。

酪農也希望用量大的手搖飲連鎖通路，要清楚標示所用乳品來源。消費者文教基金會也曾為此召開記者會，呼籲清楚標示確保消費者權益。李宜謙說，請衛福部持續規劃推動。

另外，酪農希望補貼產業升級內容要更能符合實際需求。李宜謙說，除了去年推動淘汰寡產乳牛，每頭補助新台幣2.5萬元，也將補貼升級設備，品項可能包含儲乳槽、冷鏈等。

對於單一乳源或小農合作自有鮮乳品牌打進量販店與超市通路，李宜謙也說，農業部願意協助酪農成立小農品牌上市，連鎖通路的上架費可協助跟業者溝通。