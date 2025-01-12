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聯合報一周大事1/5~1/11
國內
6日：新北市三重建案「莘聖沐光居」開挖，造成兩側四十年鄰房傾斜或倒塌，新北市府漏夜拆除，共撤離七十四戶、一八二人。
7日：立法院三讀通過修正「警察人員人事條例」第卅五條，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至百分之八十，下限為百分之四十三點二五。
9日：行政院核定今年全民健康保險總額預算，為九二八六億元，成長率百分之五點五，是歷年成長金額最高的一年。
國外
7日：社群媒體巨擘Meta宣布將結束美國事實查核計畫，分析人士認為，這項重大政策轉向，是為了安撫總統當選人川普。
7日：美國南加州洛杉磯地區出現有如「火颶風」的多場林火延燒數日，至少造成五人死亡，十五萬人被迫撤離家園，摧毀逾兩千棟建築。
7日：美國總統當選人川普表示，不排除動用武力來取得巴拿馬運河和格陵蘭。
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