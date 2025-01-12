聯合報一周大事1/5~1/11

新北新店安坑輕軌通車後，安坑地區神祕面紗被揭開，在地文史團體暗坑文化工作室執行長吳柏瑋有感於安坑因開發成為外地人的「宿舍」，居民對生活已久的土地缺乏了解，他與團隊透過走讀、導覽等活動，讓安坑人及遊客更理解安坑。 事實上，安坑最早從清朝時期就有漢人開墾，到民國時期又有不少具軍方、調查局色彩等單位進駐，讓當地有著一層神祕面紗。1990年左右，不少建商於當地建造大型山坡地社區，吸引人口進駐，讓原本的百年小鎮湧入更多外來人口，當時不少人是家住安坑，念書、工作往台北跑，造就了「新店人」或「台北人」認同高於安坑的景象。

2025-01-11 09:00