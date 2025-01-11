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布拉瑞揚舞團助陣 阿爆攜原民歌手唱跳迎除夕

中央社／ 台北11日電

迎接農曆新年，文總今天錄製WE ARE春節特別節目，由金曲歌后阿爆攜手多組原民歌手熱鬧開場，小飛魚文化展演隊及布拉瑞揚舞團也助陣演出，演唱「神鵰俠侶」、「燃燒吧火鳥」等金曲串燒。

文化總會籌辦「2025 WE ARE我們的除夕夜」節目，立志打造全家人能一起收看的春節節目，年年以不同組合實驗表演火花。今年節目第一棒便由ABAO阿爆（阿仍仍）、那屋瓦少女隊Nanguaq Girls、貨櫃兄弟及知名YouTuber Ponay卜耐、阿拉斯Arase共同演出。

在歌手們登台前，來自蘭嶼的小飛魚文化展演隊圍繞著拼板舟，以傳統舞如甩髮舞揭開序幕。阿爆表示，在演出前團隊分別於台東、台北2地排練，演出陣容來自多種原住民族群，別人排練是坐捷運、坐車，小飛魚文化展演隊要坐船來，很辛苦。

阿爆、那屋瓦少女隊、貨櫃兄弟、卜耐及阿拉斯共同帶來多首金曲串燒，一連帶來「神鵰俠侶」、「我不知我愛你」、「瀟灑走一回」、「拒絕再玩」、「愛情妳比我想的閣較偉大」等歌曲，在布拉瑞揚舞蹈團、出力舞集文化教育工作坊助陣下，歌手們也挑戰唱跳，還一度連續深蹲。

阿拉斯笑說，相信舞蹈能量不輸「16蹲」，「我們不只蹲，還唱、還跪。」貨櫃兄弟則「自首」2人在練習過程中最常NG。前期在討論金曲串燒選曲時，每個人心中都有遺珠之憾，卜耐舉例，像是「我心已打烊」及「熱情的沙漠」。

「2025 WE ARE我們的除夕夜」表演將在28日晚上7時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕播送。

兄弟 貨櫃 除夕夜

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