頒贈作家魚夫褒揚令 賴總統：他的一生都在為台灣打拚

知名漫畫家暨作家林奎佑（魚夫）去年底逝世，今在台南舉行告別式。賴清德總統前往頒贈褒揚令，他表示，「魚夫關心的台灣，我們會團結守護；魚夫推動的民主，我們會繼續深化，不因任何挑戰而改變」。

總統府表示，賴總統頒贈林奎佑褒揚令，由林奎佑夫人陳文淑代表接受。

賴總統致詞時表示，今天他懷著不捨的心情回到台南，參加林公奎佑先生的告別典禮，與大家共同追思魚夫精采的一生，同時也代表國家頒發褒揚令，表彰魚夫對台灣民主和文化的貢獻。

賴總統提到，魚夫是一個真性情、有智慧且充滿勇氣和理想的人，他的一生都在為台灣打拚，回報滋養他成長的這塊土地。私底下的魚夫也很好相處，有情有義，他的驟然離世，讓大家非常不捨和懷念。

賴總統說，魚夫多才多藝，他是作家、漫畫家、評論家，也是美食專家，他的創作與評論都開創了歷史先河，直指問題核心，引起社會關注，帶動社會熱潮。多年來，魚夫推動台灣的民主，宣揚台灣文化，貢獻非常大。魚夫的政治漫畫《蔣經國開路》是台灣新聞史上將國家元首「漫畫化」的首例，奠定了台灣本土政治漫畫的基礎。魚夫用創作挑戰威權、用評論推動台灣民主，更用創作和評論宣揚台灣文化，這樣的勇氣與才華令人欽佩。

賴總統說，魚夫對政治社會議題的創作震撼人心，在軟性的美食領域也同樣感動人心，可說是文武雙全。魚夫出生屏東，也是台南女婿，以疼愛妻子出名，惜花連盆，連帶著熱愛台南，移居台南十多年。在他擔任台南市長任內，魚夫也擔任台南市觀光大使，畫遍台南美食和台南火車站、台南地方法院等歷史建築，協助推動觀光，此外更走遍台灣各縣市，畫下各地的美食與百年建築。

賴總統表示，魚夫已隨佛祖而去，他要代表台南市民與台灣人民向魚夫說聲感謝，感謝魚夫為台灣各個縣市所做的事情。「魚夫關心的台灣，我們會團結守護；魚夫推動的民主，我們會繼續深化，不因任何挑戰而改變；魚夫關心的台灣文化，我們也會繼續宣揚，留下的每個創作、每句評論，都是臺灣的無價資產」。祝福魚夫一路好走，在西方極樂世界逍遙自在。

總統褒揚令全文為：

知名漫畫家暨作家魚夫，本名林奎佑，通朗軒秀，睿知邁達。少歲寄情繪事，迭於中國時報及自立晚報投稿創作，淬勉持恆，囊錐脫穎。繼跨足媒體、動畫製作及教學，歷任自立報系主筆、三立電視台總監、弘光科技大學特聘教授、台南應用科技大學榮譽教授等職，持秉政治改革初心，深化公民自主意識，才能幹濟，沾溉啟迪。平素專擅運用漫畫針砭時局，直抒多元公共議題，眷注人文社會關懷；闓闡自由民主要義，志切國家政經發展，尤以《魚夫的漫畫傳奇》、《台北．中國》、《魚夫版資治通鑑》等佳品稱頌，旨趣雋永，刻畫入微；辭喻橫生，匠心別具。嗣勤於寫作，記敘在地飲食文化，盡述經典建築美學，典贍精妙，筆翰如流。曾獲頒第四屆吳舜文新聞獎漫畫類最優獎暨追頒臺南市「卓越市民」殊譽，卓蜚令聞，藝壇留芬。詎意鴻猷方展，迺以茂年驟逝，悼惜良殷，應予明令褒揚，用彰碩彥，而表遺徽。