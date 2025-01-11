漫畫家魚夫今告別式妻女淚別 賴清德總統頒發褒揚令

知名作家魚夫（本名林奎佑）於去年12月30日病逝，享壽65歲。今上午在台南殯儀館明德廳舉行告別式，儀式前妻女淚輕喚他的名字，希望他到會場接受親友告別，場面哀戚。賴清德總統頒發褒揚令，台南市長黃偉哲則頒發「卓越市民」，前總統陳水扁也到場致意。

魚夫在1960年出生於屏東，1982年起在中國時報專欄發表漫畫評論，曾任自立報系主筆、TVBS節目主持人、三立電視台總監、弘光科技大學特聘教授等，教授科技藝術及數位行銷課程，並於2022年榮聘為台南應用科技大學榮譽教授。

魚夫曾分享，他有總監、董事長、執行長、名嘴、教授、漫畫家等眾多頭銜，但最喜歡的還是漫畫家，「漫畫家是永遠的，可以留傳給後世的，其他都是暫時的，漫畫家是我要刻在墓誌銘上的。」。

魚夫自1987年12月17日於自立晚報發表政治漫畫「蔣經國開路」，將蔣經國繪成摩西，開啟台灣新聞史上將國家元首「漫畫化」的先河，他以幽默諷刺漫畫針砭時事，促使公眾關注並理解台灣政治、社會議題，獲第四屆吳舜文新聞獎漫畫類最優獎，曾出版「魚夫的漫畫傳奇」、「台北・中國」、「漫畫解嚴!? 記錄權力變局100天」等作品。