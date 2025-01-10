快訊

健保給付太低讓廠商不願生產輸液 健保署著手修法鬆綁

法國漢學家涉言語性騷 大塊文化：離任董事職務

中央社／ 台北10日電

大塊文化日前發布聲明表示，接獲有董事涉嫌言語性騷擾情事，6日起魏延年已離任大塊文化董事職務，不具任何立場代表大塊或旗下任何品牌進行編輯或出版。

漫畫家Adoor Yeh去年末於社群平台表示，已向警局報案指控魏延年（Rene Vienet）涉嫌性騷擾，並呼籲過去與魏延年往來單位應聲明「切割」。

大塊文化6日於官網發布聲明表示，大塊文化於2024年12月23日接獲有董事因涉嫌言語性騷擾情事的訊息及來信，旋即啟動相關行政流程，已於2024年12月25日緊急召開董事會討論後，並於2025年1月6日召開臨時股東會全面改選董事。

大塊文化聲明，自6日起魏延年已離任大塊文化董事職務，不具任何立場代表大塊或旗下任何品牌進行編輯或出版洽接。大塊文化秉持出版多元與自由的信念，一向關注國內外各種具特色的豐富創作和發聲，也捍衛性別平等與相互尊重的價值。

魏延年（Rene Vienet）久居台灣，以關於蘇格蘭攝影師湯姆森（John Thomson）訪台的照片收藏聞名，曾以漢學家頭銜舉行演講。Adoor Yeh則是台灣漫畫家，曾代表台灣赴法國安古蘭駐村。

Adoor Yeh在2024年12月22日於臉書（Facebook）發文表示，當天她與魏延年相約在小吃店，但交談過程中，魏延年提出許多關於性的隱私問題，她除向警局報案指控性騷擾外，也期望任何程度的妨害性自主及受害者感受，都不再被忽視，並邀請大眾互相談論，把羞恥還給加害者。

Adoor Yeh後續更新貼文表示，在她發文揭露魏延年言行後，幾乎每天都收到不同受害者的訊息。因此要求大塊文化拔除魏延年董事職務且公開切割，還有與魏延年交好的信鴿法國書店應公開聲明保障客人權益，而法國在台協會也別再為魏延年背書或邀請至任何場合。

在大塊文化改選董事後，Adoor Yeh在8日透過臉書回應，肯定大塊文化不愧對文化產業的招牌，也期待信鴿法國書店、法國在台協會與受害者們站在一起，「今後我還會持續發聲，採取更多行動」。

Adoor Yeh今天向中央社記者表示，事後她有將自己的臉書貼文連結傳送給魏延年，在訊息顯示已讀後，對方便未再回覆訊息。

記者在發稿前幾度致電給魏延年，均立刻轉接至語音信箱。

法國在台協會今天晚間回覆中央社提問指出，法國在台協會與魏延年沒有任何聯繫，並未將魏延年與協會的倡議或活動相關聯，也沒有打算這樣做。

大塊文化 性騷擾 法國

延伸閱讀

歐盟法院判決：買火車票不能問先生小姐

監視器有畫面！基隆警局長翁群能擁抱貼臉頰 女警怒控性騷

女學生控遭女舍監性騷 台大：待行政訴訟判決後處理

🎧｜從MeToo到麥當勞事件和法國吉賽兒案，我們的社會準備好了嗎？

相關新聞

憲訴法覆議案闖關失敗 62比51藍白聯手封殺

．立法院去年三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院長卓榮泰上周提出覆議，立法院今天下午記名表決覆議案，最後113位立委投票，有62票反對覆議案、51票贊成覆議案。立法院副院長江啟臣宣布，原決議予以維持，確定覆議案不通過。 立法院會去年12月20日二、三讀修正通過「憲法訴訟法」部分條文，參與評議大法官人數不得低於10人、同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。行政院認為窒礙難行，恐癱瘓憲法法庭運作，在呈請總統核可後，移請立法院覆議。

澎湖縣政府員工增薪3千元 台東縣：財政許可下會來研擬

澎湖縣政府今公布今年元旦起，縣府及所屬機關學校一般約用人員基本薪資增薪3000元。台東縣政府則表示，在財政許可下，會來研...

柯文哲今提抗告 認「橘子」不是共犯、只是證人

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲4人1月2日再羈押禁見，柯獄中長考，認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，且其僅涉政治獻金案，未回國接受偵訊與本案不生影響，決定委任律師今天提抗告。抗告狀中午左右送台北地院收狀，法院將與另3名收押被告抗告狀併送台灣高等法院。

幫公務員調薪3000元 澎湖縣長陳光復開第一槍

澎湖縣政府公共債務歸零，縣府今並公布，自今年元旦起，縣府及所屬機關學校一般約用人員，將自2萬8590元的基本薪資增薪3千元...

照片看歷史／1961年雙園堤防開工 瞥見新店支線鐵路

1961年1月10日，全長3750公尺的雙園堤防動工興建，由4000名國軍工兵健兒分為五個工段同時施工。對於這座可以保護當時台北市20萬人口無虞水患的長堤，軍工方面預計在該年6月底以前完成。雙園區居民歡欣鼓舞，懸掛國旗，燃放鞭炮慶祝。在這組聯合報的歷史照片中，還拍下目前已經台鐵最早停駛的新店支線部分鐵道，該路線當時從萬華站經過雙園區一直延伸到新店。

【專家之眼】林惺嶽，真正愛台灣的藝術家

看到媒體報導，台灣國寶美術家林惺嶽教授近日辭世，內心相當沉痛。20多年前，因工作之故，有機會訪問他，後來也多次邀請他演講...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。