法國漢學家涉言語性騷 大塊文化：離任董事職務

大塊文化日前發布聲明表示，接獲有董事涉嫌言語性騷擾情事，6日起魏延年已離任大塊文化董事職務，不具任何立場代表大塊或旗下任何品牌進行編輯或出版。

漫畫家Adoor Yeh去年末於社群平台表示，已向警局報案指控魏延年（Rene Vienet）涉嫌性騷擾，並呼籲過去與魏延年往來單位應聲明「切割」。

大塊文化6日於官網發布聲明表示，大塊文化於2024年12月23日接獲有董事因涉嫌言語性騷擾情事的訊息及來信，旋即啟動相關行政流程，已於2024年12月25日緊急召開董事會討論後，並於2025年1月6日召開臨時股東會全面改選董事。

大塊文化聲明，自6日起魏延年已離任大塊文化董事職務，不具任何立場代表大塊或旗下任何品牌進行編輯或出版洽接。大塊文化秉持出版多元與自由的信念，一向關注國內外各種具特色的豐富創作和發聲，也捍衛性別平等與相互尊重的價值。

魏延年（Rene Vienet）久居台灣，以關於蘇格蘭攝影師湯姆森（John Thomson）訪台的照片收藏聞名，曾以漢學家頭銜舉行演講。Adoor Yeh則是台灣漫畫家，曾代表台灣赴法國安古蘭駐村。

Adoor Yeh在2024年12月22日於臉書（Facebook）發文表示，當天她與魏延年相約在小吃店，但交談過程中，魏延年提出許多關於性的隱私問題，她除向警局報案指控性騷擾外，也期望任何程度的妨害性自主及受害者感受，都不再被忽視，並邀請大眾互相談論，把羞恥還給加害者。

Adoor Yeh後續更新貼文表示，在她發文揭露魏延年言行後，幾乎每天都收到不同受害者的訊息。因此要求大塊文化拔除魏延年董事職務且公開切割，還有與魏延年交好的信鴿法國書店應公開聲明保障客人權益，而法國在台協會也別再為魏延年背書或邀請至任何場合。

在大塊文化改選董事後，Adoor Yeh在8日透過臉書回應，肯定大塊文化不愧對文化產業的招牌，也期待信鴿法國書店、法國在台協會與受害者們站在一起，「今後我還會持續發聲，採取更多行動」。

Adoor Yeh今天向中央社記者表示，事後她有將自己的臉書貼文連結傳送給魏延年，在訊息顯示已讀後，對方便未再回覆訊息。

記者在發稿前幾度致電給魏延年，均立刻轉接至語音信箱。

法國在台協會今天晚間回覆中央社提問指出，法國在台協會與魏延年沒有任何聯繫，並未將魏延年與協會的倡議或活動相關聯，也沒有打算這樣做。