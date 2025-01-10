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農民陳情天災救助金未入帳 農業部籲縣市加速核定

中央社／ 台北10日電

農業部今天表示，去年多個颱風襲台，為協助農漁民復耕，已撥付約新台幣54億元天然災害救助金；但有農民陳情尚未收到，呼籲執行率較低的縣市儘速核定，以利撥付，協助春節前入帳戶。

農曆春節在即，農業部發布資訊指出，113年多個颱風襲台，造成各地有不同程度的農業損害，為協助農、漁民儘速恢復生產，截至114年1月6日止，113年風災農損已撥付約新台幣54億元農業天然災害救助金至各公所入農、漁民帳戶。

農業部說，但是近期接獲農民陳情尚未收到救助金，經查顯示，颱風凱米及山陀兒已發放救助金額達9成以上。

農業部並說，再者，去年11月初侵台的颱風康芮，目前仍陸續公告遲發性災損救助，發放救助金比例約5成，對於執行率10%以下的南投縣、雲林縣及台南市政府等，請縣市政府儘速辦理，以利農業部撥付金額，協助在農曆春節前撥入申請的農、漁民的帳戶。

另外，農業部說，為加速復耕，災損面積廣大者，第一時間已採全品項公告救助；特定地區及作物損害嚴重者，並公告採用簡化措施減少公所勘查人力運用，加速核定救助案件。

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