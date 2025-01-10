文化部媒合27團隊進駐場館 總補助達1600萬元

文化部114年度「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」補助名單出爐，共69案提出申請，27案媒合計畫獲補助，共計跨足17個縣市、23個場館，總補助金額達新台幣1600萬元。

根據文化部今天發布新聞，從98年以來補助157個團隊進駐北、中、南、東及離島的藝文場館，媒合560案合作計畫。期待團隊及場館透過雙方軟硬體資源的串聯，提升場館能量及穩定團隊發展，也藉著彼此的力量，共同培養在地藝文人口，讓藝文生態系多元發展。

114年度媒合駐館合作計畫中，有持續深入在地的駐館計畫，如「影響新劇場」進駐台南文化中心，透過工作坊、劇場課程、青少年劇場演出等活動，推動青少年劇場發展；「財團法人拉縴人文化藝術基金會」進駐澎湖縣演藝廳，辦理合唱營、兒童合唱團培訓課程、工作坊、演出與多元藝術課程等活動。

文化部近年大力支持團隊駐館媒合計畫，今年新增8團隊進駐演藝場館，如「陳家聲工作室劇團」進駐米倉劇場、「両両製造聚團」進駐正港小劇場、「不二擊聲音製造所」進駐屯區藝文中心等，期盼團隊持續為民眾提供多元的表演藝術活動，強化藝文參與，培育藝文種子及活絡在地藝文氣氛。完整名單詳見https://grants.moc.gov.tw/Web。