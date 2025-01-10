智慧雲端跑道再升級！彰化打造運動健康城市新願景

彰化縣政府秉持推動健康運動城市的願景，持續深化「來彰化跑步吧！」計畫，今（10）日上午在縣立體育場2樓研究室隆重舉行「來彰化跑步吧！2.0」計畫執行成果分享暨抽獎記者會，由教育處長蔡金田代表縣長王惠美出席，與民眾分享這項計畫成果並在政風處楊科長見證下抽出三大獎項：iPhone智慧型手機、GARMIN智慧腕錶及IRIS氣炸烤箱，為活動掀起高潮。抽獎結果同步公布於「來彰化跑步吧！2.0」官網，讓更多民眾分享幸運時刻。

「來彰化跑步吧！2.0」計畫執行成果分享暨抽獎記者會，與民眾分享這項計畫成果。 圖/H2U永悅健康提供

在教育部體育署的大力支持下，今年推出全新升級版「來彰化跑步吧！2.0」，以親子與戶外運動為核心，結合全縣52處智慧雲端跑道，以及融合馬拉松路跑概念的「八堡圳綠色廊道」與「鹿港龍騰線」兩條虛擬賽道路線。透過引入Beacon感應設備，參與者在完成挑戰後可下載電子證書留念，並透過累積運動里程兌換獎勵，提升運動成就感，進一步推廣全民運動文化，邀請全台民眾共赴彰化，感受運動的魅力。

「來彰化跑步吧！2.0」活動設計簡單易行，只需累積5公里運動里程，即可參加隨機抽獎，有機會贏得便利商店虛擬提貨卡或藥妝店現金券等豐富獎品，讓運動更添樂趣與回饋。自113年8月9日啟動以來，累計總里程突破42,434公里，較前期大幅成長，充分展現活動吸引力及全民參與的熱情。參與者年齡從6歲至84歲不等，全縣52處智慧雲端跑道累計使用人次突破2萬。其中，彰化縣立體育場與彰泰國中場域累計里程均超過4,000公里，充分彰顯縣府推動全民運動的成效。

此次活動吸引超過20支跑友隊伍熱情參與，其中伸港鄉的「伸港揪跑團」以1,858.34公里奪得團體冠軍，「H.T. 團體組」以863.7公里獲得亞軍。個人組成績方面，林信志先生表現優異，奪得第一名，他最常跑的路線為和東國小及鹿港龍騰虛擬賽道。

「來彰化跑步吧！2.0」計畫執行成果分享暨抽獎記者會；左:教育處蔡金田處長；右:目前活動個人組成績第一名跑者林信志先生。 圖/H2U永悅健康提供

彰化縣素有「運動大縣」之稱，縣府近年積極推動運動結合觀光，成功打造一系列地方特色活動，包括彰化馬拉松嘉年華、卦山大縱走及慶安水樂園等，帶動地方運動熱潮。同時，縣府持續投資運動設施，包括投入2.1億元整修縣立體育館及體育場，並斥資11.1億元新建和美、鹿港及二林等地的全民運動館。未來，縣府將逐步規劃溪湖、田中及北斗等地的運動設施，構建完善的八大生活圈運動網絡，進一步提升縣民健康與運動風氣。

縣府將繼續推廣智慧運動科技計畫，結合健康與科技，讓運動更輕鬆、更有趣，實現「美好彰化、希望城市」的願景，讓全民共享健康生活的幸福感。