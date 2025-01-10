南投牛運堀窯遺址疑遭工程破壞 監委申請自動調查

監察委員范巽綠、浦忠成今天說，南投縣府文化局處理某私人工地發現疑似清代「牛運堀窯遺址」，卻疑未依法調查及採取必要維護措施等，恐導致珍貴文資遭破壞，已申請自動調查。

監察委員范巽綠、浦忠成今天透過新聞稿表示，據訴，南投縣政府文化局處理某私人建築工程工地發現疑似清代「牛運堀窯遺址」，卻疑未依法調查及採取必要維護措施，文化資產審議會也沒有考古學相關專家、學者參與。

范巽綠、浦忠成說，為了解實情，針對南投縣政府文化局是否有依文化資產保存法辦理「牛運堀窯遺址」勘查，以及有無依法召開文化資產審議會審議採取或決定停工、變更施工方式或工程配置、進行搶救發掘、施工監看或其他必要措施，還有文化資產審議會委員及施工監看人員是否具考古專業，都有待調查釐清。