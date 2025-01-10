快訊

鬼鬼當媽「孩子生父」成謎 6男星急拍片頻呼：不是我的喔！

日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

亂傳「北榮麻疹流行」被抓了 疑民進黨支持者曾發文謝蔡英文

南投牛運堀窯遺址疑遭工程破壞 監委申請自動調查

中央社／ 台北10日電

監察委員范巽綠、浦忠成今天說，南投縣文化局處理某私人工地發現疑似清代「牛運堀窯遺址」，卻疑未依法調查及採取必要維護措施等，恐導致珍貴文資遭破壞，已申請自動調查。

監察委員范巽綠、浦忠成今天透過新聞稿表示，據訴，南投縣政府文化局處理某私人建築工程工地發現疑似清代「牛運堀窯遺址」，卻疑未依法調查及採取必要維護措施，文化資產審議會也沒有考古學相關專家、學者參與。

范巽綠、浦忠成說，為了解實情，針對南投縣政府文化局是否有依文化資產保存法辦理「牛運堀窯遺址」勘查，以及有無依法召開文化資產審議會審議採取或決定停工、變更施工方式或工程配置、進行搶救發掘、施工監看或其他必要措施，還有文化資產審議會委員及施工監看人員是否具考古專業，都有待調查釐清。

南投縣 文化局 文化資產

延伸閱讀

黃牛新招！買娃娃送周董票 北市文化局重罰264萬

修復經費1億多元未到位 高雄老車站仍未對外開放

八德外役監工程爭議 同開營造：使用執照取得在即

增設人行道及左轉道 竹市公道五路4路口斥資7173萬改善

相關新聞

憲訴法覆議案闖關失敗 62比51藍白聯手封殺

．立法院去年三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院長卓榮泰上周提出覆議，立法院今天下午記名表決覆議案，最後113位立委投票，有62票反對覆議案、51票贊成覆議案。立法院副院長江啟臣宣布，原決議予以維持，確定覆議案不通過。 立法院會去年12月20日二、三讀修正通過「憲法訴訟法」部分條文，參與評議大法官人數不得低於10人、同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。行政院認為窒礙難行，恐癱瘓憲法法庭運作，在呈請總統核可後，移請立法院覆議。

澎湖縣政府員工增薪3千元 台東縣：財政許可下會來研擬

澎湖縣政府今公布今年元旦起，縣府及所屬機關學校一般約用人員基本薪資增薪3000元。台東縣政府則表示，在財政許可下，會來研...

柯文哲今提抗告 認「橘子」不是共犯、只是證人

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲4人1月2日再羈押禁見，柯獄中長考，認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，且其僅涉政治獻金案，未回國接受偵訊與本案不生影響，決定委任律師今天提抗告。抗告狀中午左右送台北地院收狀，法院將與另3名收押被告抗告狀併送台灣高等法院。

幫公務員調薪3000元 澎湖縣長陳光復開第一槍

澎湖縣政府公共債務歸零，縣府今並公布，自今年元旦起，縣府及所屬機關學校一般約用人員，將自2萬8590元的基本薪資增薪3千元...

照片看歷史／1961年雙園堤防開工 瞥見新店支線鐵路

1961年1月10日，全長3750公尺的雙園堤防動工興建，由4000名國軍工兵健兒分為五個工段同時施工。對於這座可以保護當時台北市20萬人口無虞水患的長堤，軍工方面預計在該年6月底以前完成。雙園區居民歡欣鼓舞，懸掛國旗，燃放鞭炮慶祝。在這組聯合報的歷史照片中，還拍下目前已經台鐵最早停駛的新店支線部分鐵道，該路線當時從萬華站經過雙園區一直延伸到新店。

【專家之眼】林惺嶽，真正愛台灣的藝術家

看到媒體報導，台灣國寶美術家林惺嶽教授近日辭世，內心相當沉痛。20多年前，因工作之故，有機會訪問他，後來也多次邀請他演講...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。