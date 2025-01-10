南投牛運堀窯遺址疑遭工程破壞 監委申請自動調查
監察委員范巽綠、浦忠成今天說，南投縣府文化局處理某私人工地發現疑似清代「牛運堀窯遺址」，卻疑未依法調查及採取必要維護措施等，恐導致珍貴文資遭破壞，已申請自動調查。
監察委員范巽綠、浦忠成今天透過新聞稿表示，據訴，南投縣政府文化局處理某私人建築工程工地發現疑似清代「牛運堀窯遺址」，卻疑未依法調查及採取必要維護措施，文化資產審議會也沒有考古學相關專家、學者參與。
范巽綠、浦忠成說，為了解實情，針對南投縣政府文化局是否有依文化資產保存法辦理「牛運堀窯遺址」勘查，以及有無依法召開文化資產審議會審議採取或決定停工、變更施工方式或工程配置、進行搶救發掘、施工監看或其他必要措施，還有文化資產審議會委員及施工監看人員是否具考古專業，都有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言