公教團體要求停砍退休金 批政府不應讓警消、公教脫鉤

公教團體今舉行記者會，要求停砍公教人員退休金，所得替代率與警消人員要衡平。全國公務人員協會理事長高誓男質疑當時推動年改時，軍人與公教脫鉤，現又與警消脫鉤，他不期待跟警消一樣，但希望能公平。

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消等人員退休所得替代率至80%。於修正案三讀後，引起公教人員不滿，盼能比照辦理。中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等團體今舉行記者會，提出訴求，非警消公務人員退休金每年遞減1.5%，所得替代率將降至60%，有嚴重相對剝奪感，呼籲立即停砍公教人員退休金，調整公教人員所得替代率，與警消人員橫平，以符公平。

國民黨立院黨團總召傅崐萁也到場聲援，他表示對訴求要予以重視、支持、尊重。國家要有一流人才進入政府，國家才會有前途，如果國家用粗暴方式對待所有公職人員，成為執政黨霸凌對象，優秀人才不會進入政府，二、三流人才管理眾人之事，國家一定倒退。