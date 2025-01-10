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幫公務員調薪3000元 澎湖縣長陳光復開第一槍

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／澎湖即時報導
澎湖縣長陳光復（中）宣布，元旦起縣府及所屬機關學校一般約用人員，將自2萬8590元的基本薪資增薪3千元。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（中）宣布，元旦起縣府及所屬機關學校一般約用人員，將自2萬8590元的基本薪資增薪3千元。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府公共債務歸零，縣府今並公布，自今年元旦起，縣府及所屬機關學校一般約用人員，將自2萬8590元的基本薪資增薪3千元，每月薪資將達3萬1590元。

縣長陳光復表示，他上任以來積極推動財政改革，成功償還17億元公共債務，建設與福利不減反增，相關福利包含65歲長者敬老金一年發1萬5000元、生育津貼第一胎4萬、第二胎6萬、第三胎8萬、第四胎以上8萬。

此外、2歲以下嬰幼兒一年補助3萬6000千元的尿布、奶粉、國中小營養午餐全部免費、大專院校生交通補助1萬元。補助高中職每年1萬元助學金計畫，待議會通過，就能實現。另針對中央補助計畫的聘僱人員及專案約用人員，凡薪資相當於縣府2等1級專業約用人員以上者，也將核予地域加給。

陳光復期待透過改善公務體系基層同仁的薪資結構，能帶動民間各行各業一同跟進。

澎湖縣政府表示，目前縣府及所屬機關學校一般約用人員358人、中央補助計畫的聘僱人員及專案約用人員85人，調薪後，每年經費增加約2573萬3025元。

公務員 澎湖縣 薪資 陳光復

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