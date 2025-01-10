【專家之眼】林惺嶽，真正愛台灣的藝術家

看到媒體報導，台灣國寶美術家林惺嶽教授近日辭世，內心相當沉痛。20多年前，因工作之故，有機會訪問他，後來也多次邀請他演講與座談。每次聽其談論台灣文化，都能感受到獨特的見解，強烈的批判性，以及超越一般人的高度與氣度。

林惺嶽說，他早期參加過反對運動，但後來對民進黨的腐敗深感痛心，目睹許多不堪的內幕。當年躲在後面的人，在民進黨拿到政權後，紛紛以民主鬥士的身分出來搶奪資源。2000年總統大選，他公開表態支持宋楚瑜，因而遭到民進黨的封殺。他自我調侃道，這樣就不必參加很多會議，可以做自己想做的事，所以花了二、三年的時間，完成了一部六十萬字的巨著《中國油畫百年史》。此書出版之後，引起相當大的注意與迴響，海峽對岸也很重視，邀請他去參與相關的學術研討會。

有趣的是，《中國油畫百年史》並不包含台灣，理由恰恰是為了宣揚台灣本土觀念。換句話說，在林的眼中，所謂的本土化，已經不再侷限於以台灣本土做為創作素材，而是提升到更高的層次：發展出屬於台灣的獨特視角與論述，而這樣的企圖心，正是台灣嚴重缺乏的。林指出，台灣太依賴CNN、NHK等外電報導，養成了從美日等國的觀點間接看世界。真正的台灣視角，應該直接派記者到其他國家採訪，形成一個不受強權擺布的獨立觀點。

這種獨立的台灣觀點，與其說是文化的一中一台，或者文化台獨，不如說是源自對台灣文化的強大信心。林認為，台灣累積了很多豐富、優質的美術與文學作品，若能透過系統化的整理與研究，推廣到國際，必能讓全球耳目一新。歐洲偉大藝術家的傑作之所以永垂千古，也是經過歷代不斷地研究詮釋與論述累積，才得到歷史地位。所以我們應該訂一個方向，調整角度，行銷台灣。

台灣在1990年代至本世紀初，曾掀起一股「台灣結vs.中國結」的文化論戰，有人認為，如今這個論戰已經結束，台灣論得到完勝。這到底是事實還是錯覺？恐怕已經很少人關心了。然而，對林惺嶽而言，到底該認同中華文化還是台灣文化，卻似乎從來不是問題。在他身上，既看不到大中國思想，也沒有去中國化主張，他甚至還認為，「本土化」變質為「去中國化」，這種企圖純化台灣色彩的行為，是可笑而徒然的。他一針見血地指出，台灣文化真正的最大危機，是「政治掛帥」，尤其民進黨將自己等同於台灣文化。一切文化政策，只是為了鞏固權力，並沒有真正關心台灣文化。

從「政治掛帥」的觀點出發，那麼諸多光怪陸離的文化施政，就很容易解釋了。去年民進黨大張旗鼓地慶祝1624、台南建城400週年，明明是被殖民的開始，為何視作榮耀？國立歷史博物館的館藏主要是中華文物，為何非要定位為「一座貢獻給理解台灣近現代社會文化發展史的博物館」不可？從鞏固政權的角度看，似乎也不奇怪了。

林惺嶽是真正愛台灣，有一套具體方法，又身體力行的偉大藝術家。當權者在高度肯定和悼念他之時，也應該好好反省，什麼理念與作為，才真正有利於台灣文