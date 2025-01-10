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環團籲垃圾減量 反對處處焚化爐

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部宣布在115年底達成裸露垃圾妥善處理目標，各地環保局長簽名宣示。記者曾原信／攝影
環境部宣布在115年底達成裸露垃圾妥善處理目標，各地環保局長簽名宣示。記者曾原信／攝影

環境部彭啓明昨與地方縣市環保局長共同宣示，二○二六年底前，透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施，解決全台垃圾山。不過環保團體直言，環境部不應只是強調掩埋和打包，也反對焚化爐遍地開花的作法，源頭減量才是垃圾處理的最大關鍵。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，焚化爐如果要興建，期程可能會拉到六年，所以增建焚化爐的作法緩不濟急，而是要回歸到既有的處理設施，如果垃圾源頭不減量，很難在兩年內就解決垃圾山，目前堆置垃圾量約七十四點五萬噸，但如果把已經壓縮打包的垃圾量也算入的話，共約一○○萬噸。

謝和霖說，焚化爐每年正常焚燒營運天數約三三○天，一○○萬噸如果要在一年內處理完，每天要處理約三千噸，以沒有焚化爐的南投縣為例，南投縣垃圾暫存量廿六萬噸，露天垃圾約十三萬噸，其他縣市一天要留給南投縣的焚燒量能約七八七噸，如果分三年消化，每天約二六○噸，因此三年可能會是比較合理的目標。

謝和霖說，未來幾年能處理垃圾的焚化爐會愈來愈多，但既然目前垃圾堆置壓力已經開始減緩，政府就應該要好好把施政資源挹注在垃圾減量和循環利用，否則只會造成更多環境問題和民意反彈。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷指出，垃圾山問題凸顯的是垃圾生產過量，環境部不應只是強調掩埋、打包，更重要的是要同步提高重複使用的政策與經費，才能真正減少廢棄物；同時，環境部除了要求民眾做好垃圾分類，也應針對焚化設施訂定總數上限，創造有利減量、循環的環境，不然廢棄物問題演變成處處焚化爐，形成下一個環境危害。

南投縣 彭啓明 焚化爐 環境部

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