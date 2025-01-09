海纜遭破壞 國安人士：應建立國際通報懲罰機制

野柳東北方海域海底電纜疑遭具有中國背景的貨輪損壞，國安人士今天說，這非單一個案，其他國家也發生，首要之務是強化國際合作、建立國際通報機制，與國際民主陣營國家共同協力應處，並透過國際合作，提出相應懲罰機制。

野柳東北方海域海底電纜疑被一艘喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國大陸權宜輪。由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。

對此，國安人士今天說，這並非單一個案，去年波羅的海接連纜線被破壞後，相關行為已引起北歐和波羅的海國家高度關注。

據了解，台灣海纜遭到破壞，早在2023年曾發生於本島與離島之間，由於連結台灣本島與離島馬祖的2條海底電纜接續斷掉，嚴重影響馬祖民眾對外通訊及資料傳輸功能，馬祖形同孤島，當時研判是中國盜砂漁船損毀所致。

據了解，不只台灣首當其衝，類似事件也普遍於國際社會間發生。2023年10月，芬蘭和愛沙尼亞之間的2條數據電纜被船錨拖過而損壞，當時主要嫌疑船隻懸掛香港旗、在中國註冊；2024年11月，波羅的海2條關鍵通信電纜也遭到破壞，主要嫌疑船隻是中國貨船；2024年12月，從芬蘭輸送電力至愛沙尼亞的海底電纜與電網遭到破壞，一艘中國商船遭到質疑。

國安人士表示，這顯示出並非單一事件，且類似船隻活動軌跡都相當不尋常。值得注意的是，以台灣經驗為例，過去是破壞台灣本島連通離島的國內海纜，中華電信日前表示，此次受損的電纜，是主要連接台灣與美國西岸的海底網絡電纜，由多國電信業者共同擁有，包括中華電信、美國AT&T、日本NTT、韓國電信（Korea Telecom）、中國電信及中國聯通等。

他說，無論是國際上多數國家面臨相同狀況，或此次台灣周邊國際海纜遭到破壞，都說明這已非單一國家議題。

國安人士認為，事件引發三方向省思，一、如何強化海底電纜韌性並巡檢防堵類似事件再發生；二、建立國際通報機制，過去類似狀況僅只屬於貨運或海巡體系示警，但民主國家的合作示警將使得行政體制提升至國家安全層面思考；三、國際共同協力如何建立懲罰機制，若有貨輪蓄意破壞基礎設施，如何付出相應代價而非換個船名繼續橫行，國際共同協力相當重要。

該人士也提及，總統府去年12月召開「全社會防衛韌性委員會」，進行首次總統府內桌上推演，當時想定情境就已針對海底電纜遭破壞進行演練與提出應處，多位委員也針對若台灣面臨基地台無法使用、斷電等狀況，導致通訊系統失靈時，如何進行不斷電溝通備援方案、降低通訊受阻等提出建議。

國安人士表示，今年第三次全社會防衛韌性委員會將進行首次「2025城鎮韌性演習」，如何強化台灣關鍵基礎設施韌性，預計將成為重要驗證主軸。