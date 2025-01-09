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南投垃圾山26萬公噸 中央宣示2年內移除但縣府稱執行困難

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
環境部長彭啟明視察草屯垃圾山，希望2年內能把南投縣垃圾山全部解決。圖／南投縣政府提供
環境部長彭啟明視察草屯垃圾山，希望2年內能把南投縣垃圾山全部解決。圖／南投縣政府提供

南投縣垃圾堆置高達26萬公噸，南投縣政府計畫興建焚化爐徹底解決，優先選址地點在名間鄉新民村，引起鄉民抗議。南投縣環保局正進行空汙等環境影響模擬結果，如果取得鄉民支持，焚化爐最快6年後完工。

南投縣垃圾去化困難，尤其是草屯垃圾轉運站垃圾山一度高達8萬噸，曾引發火警動員中彰投三縣市消防局才撲滅，又因位在鳥嘴潭人工湖旁，引起居民和環團擔心汙水滲漏，汙染民生用水。

環境部撥款3億元給南投縣政府移除，陸續移除3萬公噸到外縣市焚化處理，但仍有5萬公噸留在現場，經過打包堆放，避免汙水滲漏，但鳥嘴潭4日完工典禮，監察委員還發布調查結果，質疑5萬噸垃圾在人工湖旁，要求環境部應儘速移除。

南投縣環保局長李易書說，環境部宣示2年內移除垃圾山，對於中央的決心，縣府會全力配合。不過，以全台垃圾焚化爐處理量，南投縣26萬噸要2年內全部清運焚化處理，不太可能，應該採就地打包或覆土處理，避免垃圾裸露。

南投市、草屯、竹山、埔里、名間等鄉鎮都面臨垃圾堆積問題，光靠地方處理難度相當高，希望中央能提供經費和清除指引，盡快將垃圾打包，避免垃圾裸露影響環境。

南投縣 焚化爐 環境部

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